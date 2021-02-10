Batırık salatası tarifi | Batırık nasıl yapılır?
Batırık, İç Anadolu ve Akdeniz bölgelerinde sıkça yapılan bir çeşit salata olarak bilinir. Pek çok ilimizde batırık yapılıyor ancak her yerde aynı şekilde tüketilmemektedir; O da asma yaprağı ile olmaktadır. Marulun içerisine koymak yerine asma yaprağı ile tüketenler olabiliyor. Batırık salatası tarifine muazzam bir aroma katan en önemli malzemesi tahindir. Tahinin aroması dışında, oldukça ekşi olması da batırığın özelliklerinden bir tanesidir. Peki, batırık nasıl yapılır? Batırık tarifi için gerekli malzemeler nelerdir?
Batırık tarifi için gerekli malzemeler şu şekilde;
1 su bardağı ince bulgur, 1/2 çay bardağı tahin, 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 tane küçük boy kuru soğan, 2 tane domates, 2 tane salatalık, 1/2 demet maydanoz, 2 tane yeşil biber, 1/2 demet nane, 3 dal taze soğan, 1/2 çay bardağı zeytinyağı, 1/2 çay bardağı limon suyu, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı kimyon, 5 su bardağı soğuk su, 2 çay bardağı sıcak su, 2 yemek kaşığı nar ekşisi, 5 yaprak marul, 1 çimdik tuz
Batırık nasıl yapılır?
Öncelikle tahini bir tavada 2-3 dakika kadar ısıtmanız gerekir.
Bu sırada bulguru 2 çay bardağı sıcak su ile ıslatıp bulgurlar şişmesini bekleyin.
Ardından şişen bulgurun içine tahini ve kimyonu alın ve karıştırmaya başlayın.
Tüm sebzeleri incecik doğradıktan sonra kuru soğanı rendelemeyi unutmayın.
Bulgurlu karışıma soğan ve salçayı ilave ederek karıştırmaya devam edin.
Biberi, domatesi, salatalığı, taze soğanı, naneyi ve maydanozu da ilave edip karıştırın.
Baharatları ve nar ekşisini eklemeyi unutmayın.
Susuz tüketmek istiyorsanız elinizi hafif ıslatarak, küçük parçalar alıp köftelik şekil verip, marulların üzerine dizebilirsiniz. Sulu tüketecekseniz 5-6 bardak suyu koyun ve nazikçe karıştırmalısınız. Ardından üzerine ince doğranmış marulları da ilave ettikten sonra servis edebilirsiniz. Afiyet olsun…