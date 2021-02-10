Batırık salatası tarifi | Batırık nasıl yapılır?

Batırık, İç Anadolu ve Akdeniz bölgelerinde sıkça yapılan bir çeşit salata olarak bilinir. Pek çok ilimizde batırık yapılıyor ancak her yerde aynı şekilde tüketilmemektedir; O da asma yaprağı ile olmaktadır. Marulun içerisine koymak yerine asma yaprağı ile tüketenler olabiliyor. Batırık salatası tarifine muazzam bir aroma katan en önemli malzemesi tahindir. Tahinin aroması dışında, oldukça ekşi olması da batırığın özelliklerinden bir tanesidir. Peki, batırık nasıl yapılır? Batırık tarifi için gerekli malzemeler nelerdir?