Batı'nın lütfuna değil, milli güce tam biat! Bakan Kacır'dan tarihi uyarı: "Kendi teknolojisini üretmeyen bu dünyada ayakta kalamaz!"
Batı'nın lütfuna değil, milli güce tam biat! Bakan Kacır'dan tarihi uyarı: "Kendi teknolojisini üretmeyen bu dünyada ayakta kalamaz!"

İstanbul'un manevi atmosferinde gerçekleştirilen "Milli İrade Buluşmaları" programında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye Yüzyılı'nın şifrelerini açıkladı. Küresel sömürü düzenine karşı dik duruşun ancak yerli ve milli teknolojiyle mümkün olacağını vurgulayan Kacır, tam bağımsızlık yolunda geri dönüşün olmadığını haykırdı.

İSTANBUL'da düzenlenen 'Milli İrade Buluşmaları: Türkiye Yüzyılı'nda Sanayi' programında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Bugünün dünyasında kuvvetli olmak teknoloji kabiliyetleriyle mümkün. Kendi teknolojisini geliştirmeyen, kendi teknolojisini üretmeyen, kendi imkanlarıyla kendisini koruma kabiliyetine haiz olmayan ülkelerin bu acımasız dünyada ayakta kalması ancak başkalarının lütfuna bağlı" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır İstanbul'da düzenlenen 'Milli İrade Buluşmaları: Türkiye Yüzyılı'nda Sanayi' programına katıldı. Programda konuşan Bakan Kacır, "Maalesef kuvvetsizlerin hakkını koruyacak bir düzen orta yerde yok." diyen Kacır, "Böyle bir düzeni hep birlikte inşa edene adaleti merhameti yeniden insanlıkla buluşturana kadar çok kuvvetli olmak zorundayız. Bugünün dünyasında kuvvetli olmak teknoloji kabiliyetleriyle mümkün. Kendi teknolojisini geliştirmeyen, kendi teknolojisini üretmeyen, kendi imkanlarıyla kendisini koruma kabiliyetine haiz olmayan ülkelerin bu acımasız dünyada ayakta kalması ancak başkalarının lütfuna bağlı" dedi.

 

'MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİ İDDİASINI GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRMEK ZORUNDAYIZ'

Bakan Kacır, "Dolayısıyla bizler tarih boyunca hür ve bağımsız olma iddiasını taşımış, İslam'a en güçlü şekilde hizmet etmiş Türk milleti olarak güçlü ve kuvvetli olabilmek adına Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 20 yılı aşkın zamandır hayata geçirmek için canla başla çalıştığımız milli teknoloji hamlesi iddiasını gerçeğe dönüştürmek zorundayız. Bütün çabamız, bütün gayretimiz bu istikamette. Sayın Cumhurbaşkanımız bütün bu süreçte başta savunma sanayi olmak üzere Türkiye'nin kendi evlatlarının geliştirdiği, ürettiği sistemlere, ürünlere sahip çıkmayı devletimizin ana yaklaşımı, politikası ve refleksi haline getirdi. Yerlileşme meselesinin, yerli teknoloji üretme geliştirme meselesinin Türkiye'nin ana politikalarından biri olmasını mümkün kıldı" şeklinde konuştu. (DHA)

