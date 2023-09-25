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Dünya Batı'nın Karabağ hamlesine Rusya'dan cevap
Dünya

Batı'nın Karabağ hamlesine Rusya'dan cevap

Yeniakit Publisher
2023-09-25 19:56:00 -
Batı'nın Karabağ hamlesine Rusya'dan cevap

Kremlin'den yapılan açıklamada isim verilmeden Granada'da Fransa, Almanya ve AB'nin de dahil olacağı Azerbaycan ve Ermenistan için arabuluculuk görüşmelerinin boş girişim olduğu belirtildi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Karabağ'daki gelişmelere yönelik bazı "üçüncü taraf ülkelerin" arabuluculuk girişimlerine tepki göstererek, "Arabuluculuk kapasitesi olmayan üçüncü tarafların, Kafkasya'daki varlıklarını sağlamaya yönelik boş girişimlerinden kaçınmak çok önemlidir." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da, Karabağ'daki son gelişmelere ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"Türkiye'nin Karabağ'da hayatın normalleşmesine katkı sağlamasını temenni ediyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Nahçıvan'da gerçekleştirdikleri görüşmeyi değerlendiren Peskov, "Her zaman, Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın Türkiye Cumhurbaşkanı da dahil olmak üzere yaptığı tüm görüşmelerin, bölge güvenliğine ve Karabağ'da hayatın normalleşmesine katkı sağlamasını temenni ediyoruz." diye konuştu.

Peskov, Türkiye ile Azerbaycan'ın yakın ilişkilere sahip egemen iki devlet olduğunu belirterek, "Rusya da Ankara ve Bakü'yle yakın ilişkilere sahip bir ülkedir." ifadesini kullandı.

Karabağ'a yönelik bazı "üçüncü taraf ülkelerin" arabuluculuk girişimlerini eleştiren Peskov, "Önemli olan durumu çözüme kavuşturmak. Arabuluculuk kapasitesi olmayan üçüncü tarafların, Kafkasya'daki varlıklarını sağlamaya yönelik boş girişimlerinden kaçınmak çok önemlidir." dedi.
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İspanya'daki görüşme

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 5 Ekim'de İspanya'nın Granada kentinde bir araya gelecek. Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi kapsamındaki görüşmeye Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel de katılacak.

Kaynak: AA

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