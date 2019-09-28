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Batı'nın güdümündeki Suudi Arabistan'dan çarşaf kararı

Batı'nın güdümüne giren Suudi Arabistan'da Turizm ve Ulusal Miras Komisyonu Başkanı Ahmet El-Katip, yabancı kadınların çarşaf giyme zorunluluğunun olmayacağını söyledi.

28 Eylül 2019 Cumartesi 14:22
Batı'nın güdümündeki Suudi Arabistan'dan çarşaf kararı

Başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere batılı ülkelerin güdümü altına giren Suudi Arabistan'da Muhammed bin Selman'ın veliaht prens olmasının ardından dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.

Suudi Arabistan'da yabancı kadınlara yönelik de uygulanan çarşaf giyme zorunluluğunun kaldırılacağı açıklandı.

Konuyla ilgili açıklamayı, Suudi Arabistan Turizm ve Ulusal Miras Komisyonu Başkanı Ahmet El-Katip yaptı.

Bloomberg'e konuşan El-Katip, konuyla ilgili kararların önümüzdeki günlerde resmi olarak açıklanacağını söyledi.

"Şimdiye kadar bunu tartışmadık"

El- Katip, bir gün Suudi kadınlar için de bu zorunluluğun kaldırılma ihtimalinin olup olmadığına ilişkin soruya sorulduğunda, “Şimdiye kadar bunu tartışmadık hiç, çünkü bu hiç sorun olmadı. Bu bizim kültürümüzün bir parçası.” yanıtını verdi.

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Haber Tarihi: 28 Eylül 2019 Cumartesi 14:22
  1. Ahmet El-Katip
  2. Suudi Arabistan
  3. Muhammed bin Selman

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