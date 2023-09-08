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Dünya Batılı ülkeler: Birleşik Krallık, Almanya! Ukrayna'ya desteği 95 milyar euroyu buldu! F-16'lar, küçük silahlar
Dünya

Batılı ülkeler: Birleşik Krallık, Almanya! Ukrayna'ya desteği 95 milyar euroyu buldu! F-16'lar, küçük silahlar

Yeniakit Publisher
2023-09-08 23:21:00 - 2023-09-08 23:24:44
Batılı ülkeler: Birleşik Krallık, Almanya! Ukrayna'ya desteği 95 milyar euroyu buldu! F-16'lar, küçük silahlar

Kiel Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre, Batılı ülkelerin Ukrayna'ya desteği 95 milyar euroyu buldu. Ülke olarak bakıldığında ABD'yi Almanya (17.1 milyar) ve Birleşik Krallık (6.6 milyar) takip ediyor.

Kiel Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre, NATO ve Avrupa Birliği ülkelerinin Ukrayna'ya desteği 95 milyar euroya ulaştı

Ukrayna'nın Rusya tarafından Şubat 2022'de işgal edilmesinden bu yana Kiev'e Avrupa Birliği ve NATO ülkeleri tarafından taahhüt edilen ve teslim edilen askeri yardım miktarı 95 milyar euroya ulaştı.

Kiel Enstitüsü'nün temmuz ayı sonunda derlediği rakamlara göre İngiltere ve Norveç'in de dahil edildiği Avrupa, 50.6 milyar euro taahhüt ederek ilk kez Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) 42.1 milyar euroluk taahhüdünü aştı.

Ancak Avrupa'nın taahhütleri birkaç yıla yayılırken, ABD'nin taahhütlerinin tamamı ya zaten teslim edildi ya da bir yıl içinde teslim edilecek.

Ülke olarak bakıldığında ABD'yi Almanya (17.1 milyar) ve Birleşik Krallık (6.6 milyar) takip ediyor.
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Küçük silahlardan füzelere

Çatışmanın başlangıcında hızlı Rus ilerleyişini durdurabilmek için Ukrayna'ya acil olarak 40 binden fazla hafif silah, 17 bin taşınabilir kara-hava savunma sistemi ve ekipman (kasklar, kurşun geçirmez yelekler, vb.) gönderildi.

Rus ordusu Mart 2022 sonundan itibaren saldırılarını Donbass ve güney bölgelere yoğunlaştırınca, nisan ayında düşman hatlarının gerisini vurabilecek obüsler, çoklu roketatarlar, savaş helikopterleri ve insansız hava araçlarının teslimatına başlandı.

Tanklar ve uzun menzilli füzeler

Siper savaşlarının ağırlık kazandığı 2022'nin sonunda ise Kiev uzun zamandır beklediği modern tanklara kavuştu.

Washington, dünyanın en iyileri arasında gösterilen Abrams tanklarını, Londra Challenger 2'leri ve Berlin Leopard 2'leri duyurdu.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e göre nisan ayı sonuna kadar 230 tank ve bin 550 zırhlı araç teslim edildi. Daha önce Ukrayna ordusu sadece Sovyet yapımı tanklara sahipti.

F-16'lar

Mayıs ayında Washington, Kiev için "tarihi" bir dönüm noktasına yeşil ışık yakarak üçüncü ülkelerin Amerikan F-16 savaş uçakları tedarik ederek Ukrayna'ya göndermesine izin verdi.

Fakat Beyaz Saray yönetimi uçakların Rusya'ya karşı saldırılarda kullanılmayacağını açıkladı.

Uçakların Ukraynalı pilotların eğitimlerinin sonlanmasının ardından teslim edilmesi bekleniyor.

Pilotların 11 ülkeden oluşan bir koalisyon tarafından eğitilmesinin ardından 2024 başlarında uçakların teslimatına başlanabilir.

Bu çerçevede ağustos ayında Hollanda ve Danimarka, savaş jetlerinden 61 adet teslim etme sözü verdi. Sayısı henüz bilinmese de Norveç de F-16 teslim edeceğini duyuran ülkeler arasında.

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