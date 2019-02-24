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Batı’dan mültecilere Hristiyanlık testi

AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Batı ülkelerinde yükselişe geçen ırkçılık, ayrımcılık, yabancı düşmanlığı, göçmen düşmanlığı ve İslamofobi konularında gelinen son noktayı anlattı. Usta, “Batı, mültecileri Hristiyanlık testine tabi tutup öyle alıyorlar. Bu kamplarda kadınların, çocukların şiddet ve tacize uğradıklarını duyduk” dedi.

24 Şubat 2019 Pazar 10:55
Batı’dan mültecilere Hristiyanlık testi

AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, AK Parti Genel Merkezi’nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, son zamanlarda Batı ülkelerinde yükselişe geçen hak ihlalleri ile ilgili yaptıkları çalışmalarını anlattı. Batı’da insan hakları noktasında çok ciddi geriye gidiş olduğunun altını çizen Usta, “Irkçılık üzerinden siyaset yapan, ayrıştırıcı bir dili kullanan tüm sağ partiler Avrupa’da bir yükselişte” şeklinde konuştu.

AK Parti sessiz devrim yaptı

Batı’nın bizi eleştirdiği noktalara baktığımızda acaba onlar ne durumda diye biz de araştırma yaptık” diyen Leyla Şahin Usta, “Son dönemlerde özellikle Avrupa Konseyinde de Türkiye tekrar denetim sürecine geriletildi. Ocak ayında yeni bir rapor yayınlandı. Türkiye’nin aleyhine çok ciddi iddialarda bulunuluyor. Aslında Batı’da insan hakları noktasında çok ciddi geriye gidiş var. Türkiye’ye baktığınız zaman özellikle geçmiş yıllardan itibaren AK Parti iktidarıyla birlikte insan hakları noktasında çok ciddi adımlar atıldı ve ‘sessiz bir devrimin’ yaşandığını hepimiz biliyoruz. 28 Şubat darbesi ve sonrasındaki değişim bile Türkiye için çok büyük bir değişim. Ama Batı ülkelerindeki hak ihlalleri nedense hiç gündeme gelmiyor. Şu anda dünyada artan bir ırkçılık var. Bu ırkçılık çok ciddi bir tehdit. Bunun etkilerini Türkiye’de de görmeye başladık. Irkçılık üzerinden siyaset yapan, ayrıştırıcı bir dili kullanan tüm sağ partiler Avrupa’da bir yükselişte. Partilerin seçim kampanyalarında kullandıkları söylemler bile ayrıştırıcı” diye konuştu. Leyla Şahin Usta, “Batı’da hepsinin tarihine baktığınızda bir sömürgecilik, bir soykırım var. Aslında Türkiye’yi kendileriyle eş konuma getirmek istiyorlar. Kendileri inanmasa da gündeme getirip bunları kabul ettirmek için uğraşıyorlar”dedi. 

Avrupa’daki kamplarda tacize uğruyorlar

En son İsveç’te, başörtüsü yasağı ile ilgili bir kanun çıkarıldı” diyen Usta, “Bunların hepsi Avrupa’nın hiç de sanıldığı gibi insan hakları noktasında ileriye gittiğini değil, tam tersi çok daha geriye gittiğini gösteriyor. Aynı konuyu mültecilerle ilgili de yaşıyoruz. Batı, mültecileri Hristiyanlık testine tabi tutup öyle alıyorlar. Kampların yaşam koşulların insani koşullarda olmadığını, hatta hayvanlara bile daha iyi muamele yapıldığını söyleyen mülteciler var. Bu kamplarda kadınların, çocukların şiddet ve tacize uğradıklarını duyduk” ifadelerini kullandı.

AB ülkelerinde 96 bin mülteci çocuk kayıp

Sadece Almanya’da kayıp 10 bin çocuk olduğunun altını çizen Usta, “2015’den beri AB ülkelerinde kaybolan mülteci çocuk sayısı 96 binden fazla. 2016’da refakatsiz şekilde Avrupa’ya ulaşan çocuk sayısı 63 binden fazla. Bu çocukların nerede olduğu bilinmiyor. Avrupa’da yaşayan refakatsiz mülteci sayısı 170 bin. Bu çocukların en çok maruz kaldığı durumlar cinsel istismar, tecavüz, insan kaçakçılığı, şiddet, kölelik ve organ mafyası. Fransa’da ise kaydı bulunup kendisinden haber alınamayan çocuk sayısı bin” dedi.

Avrupalı devletler 28 Şubat’ını yeni yaşıyor

Cami saldırılarının azımsanamayacak kadar çok olduğunu vurgulayanLeyla Şahin Usta, “En son İsveç’te ‘yakınındaki camiyi yak’ sloganı yazılı tişörtler yapıldı. Bunlar internet üzerinde satışa sunuldu. İsveç’te 2018 yılında 38 cami ve mescit saldırıya uğradı. Yapılan bir anket çalışmasında Almanya’da ankete katılanların yüzde 53’ü İslam’a karşı olumsuz görüş olduğunu söylerken; bu oran ABD’de yüzde 37, İngiltere’de yüzde 32. Fransızların ve Almanların yüzde 72’si, İngilizlerin yüzde 66’sı ve Amerikalıların yüzde 56’sı İslam’da aşırılığın yükselişinden endişe duyduğunu söylemiş. Ben, Avrupa’nın ve Batı’nın daha 28 Şubat’ı yeni yaşadığını söylüyorum. Biz o süreci yaşadık. Biz Kur’an kurslarının, İmam Hatip okullarının kapatıldığı dönemleri gördük” ifadesini kullandı.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 10:55
  1. AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta
  2. AK Parti Genel Merkezi
  3. Leyla Şahin Usta
  4. 28 Şubat darbesi
  5. Cami saldırıları
  6. Kur’an kursları
  7. İmam Hatip okulları
  8. ABD

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  • ÜzgünÜzgün12 dk önce
    Avrupa ülkerinde Afgan Suriye ve Iranlilar oturma ve calisma izmi almak icin yüzde70 hiristiyan oldu hepsine ev is para destek veriyorlar hepsinin her pazar kiliseye gitme mecburiyetive put tasima mecburiyeti var Müslümalari bu hale getien Müslüman idarecilerin Allah gerekli cezayi versin onlarin yanlis poltikalarindan dolayi Müslümanlik kan kaybedixor
  • Celil yağmuroğluCelil yağmuroğlu29 dk önce
    Türkiye politika yapayım ,Adalet ve insanlık mamına yapayım diye büyük tüzakşara düşüyor,,Dünyanın sonunu gerirmeye çalışan Şeytanı Akıllar bizler hala Adaletten mehametten bahsediyoruz ,,Avrupa SÖMÜRGELİKTE çok tecrübeli İnsanların beynini masıl yıkıyacaklar diye çok tecrübeye sahiplaer Bu Avrupalılar çok Kiyap okurlar diye hep Örnek gösteriyoruz ama onların nasıl bir kitap okuduklarını biliyormuyoz Onların okudukları Kitaplar muslümanları masıl SÖMÜRÜRÜZ nasıl DİNSİZ yaparız be sasıl Hristiyanlaştırırız diye okurlar,,Bizler ise ne kiyap Okuruz Ama AVRUPA HAYRRANI ve çok güzel taklıt ederiz,,AVRUPAYA GEDEN GÖÇ YOLUNU KAPATMAMIZ BÜYÜK BİR HATADIR,AZ GÖÇ DEMEK KOLAY HRİSTİYAN OLMAK DEMEK AMA ÇÖK GÖÇ DEMEK KONTROL ETMEMEK DEMEK,,100 lerce ÇOCUK KATIP OLMUŞ YARIN ONLAR DEŞİRLENİR BİZE AVRUPALIDAN DAHA ACIMASIZ OLURLAR,,,UYUMA DEVLET UYUÖA HÜKÜMET,,ESSELAM

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