Batı’daki üniversiteler Gazze için direniyor bizdekiler dikiliyor! Coni kadar olamadılar

Siyonist terör devleti İsrail’in yanında yer alarak Gazze’ye yönelik soykırıma ortak olan ABD’de üniversitelerde başlayan Filistin’e destek eylemleri büyüyor. Columbia Üniversitesinde başlayan protestolar, Georgetown ve George Washington, Emory, Harvard, MIT, Yale, Texas, NYU, Kaliforniya Eyalet, Minnesota, Güney Kaliforniya üniversitelerine yayıldı. Ülke genelindeki üniversitelerde on binlerce öğrenci protestolara katılırken zaman zaman sert müdahalede bulunan polisle çatışmalar çıkıyor. Türkiye’de ise öğrenciler tıpkı sözde sanat camiası ve artistler gibi meseleye ilgisiz kalıyor.

Kör bir akademik bakış

Akit’e değerlendirmede bulunan Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mazhar Bağlı, şunları dile getirdi: “Maalesef Türkiye’deki eğitim ne yazık ki insanlara evrensel insan haklarıyla, özgürlükle, demokrasiyle ilgili bir tutum veremiyor, öğretemiyor. Bu, kendi toplumuna yabancı, dünyaya kör bir akademik bakıştır. Oysa geçmişte, öğrenci hareketleri hassasiyetlerini ortaya koymuşlardır. 28 Şubat döneminde zulmün karşısında öğrencilerimizin yanında durduk. Türkiye’de üniversite camiasında demokrasi ve insan hakları deyince sadece kendilerinin ideolojilerini ön planda tutuyorlar. İnşallah herkes öğrencilerin, insanların duyarlılığından ders çıkarır.”

Üniversitelerimiz niçin suskun?

Ankara Sivil Toplum Platformu Başkanı Mustafa Kır da, şunları söyledi: “Sayısı 200’ü aşan öğrenci ve çalışanları 1 milyonu bulan Türkiye’deki üniversitelerimizin kılı kıpırdamıyor. Hocalarımız öğrencilerine ne öğretiyorlar? Zulüm karşısında susmayı mı? Vicdanlar ne zaman harekete geçecek? Üniversitelerimiz sadece ilim öğretilen kurum değil, öğrendikleri ilim ile halka yön veren, yol gösteren kurumlardır. Filistin milleti alenen insanlığın gözü önünde tarihten silinmeye çalışılırken, üniversitelerimizin söyleyecek bir sözlerinin bulunmaması utanılacak bir durumdur. Buradan çağrı yapıyorum; Gazze’de uygulanan soykırım karşısında vicdanınızı harekete geçirin, kalkın kıyama! Kurtulun bu insanlık ayıbından!”

Bizim gençliğimizin neyi eksik

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Ankara Şube Başkanı Mehmet Fatih Serenli ise şunları kaydetti: “Öğrencilerin yürüttüğü masum özgürlük eylemlerine bile tahammül edemeyen yönetimlerin vicdansızlığı bütün dünyaca izleniyor ve tescilleniyor. Parıltılı kavramlarıyla yeryüzüne demokrasi vaazı veren hükümetlerin samimiyetsizliğini gözler önüne seren gençleri din ve düşünce ayırmadan kutlamalıyız. Hak, adalet ve özgürlük çizgisinde küresel gençliğin buluşmasına bizim gençliğimiz de bigâne kalmamalı ve sahadaki yerini almalıdır. Batılı efendiler ve yerli acenteleri tarafından nesillerimiz üzerinde yıllardır yürütülen mankurtlaştırma oyunlarını bozacak olan inşallah yine gençliğimizin kendisidir.”

Güçlü destek bekliyoruz

Ankara Sivil Toplum Platformu üyesi Şehir ve Medeniyet Derneği Başkanı Aziz Oğuzhan Karaman da, şunları söyledi: “Adeta yeni bir küresel intifada doğuyor. Güvenlik güçlerinin her türlü şiddetine rağmen ‘Özgür Filistin’ eylemleri Amerika’nın kampüslerinde devam ediyor. Öğrencilerin eylemine öğretim üyeleri de destek veriyor. Batı ülkelerinin kampüslerden yükselen bu çağrıya Türkiye’nin kampüslerinden, üniversite gençliğinden de güçlü bir destek bekliyoruz. İslam ülkelerinin kampüslerinden de Gazze’de İsrail’in işlediği soykırıma karşı güçlü bir ses bekliyoruz. İnancımız ve insanlığımız bunu gerektiriyor.”

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İslam ülkeleri nerede?

Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Platformu Başkanı Ahmet Taş ise şunları ifade etti: “Batı’da Filistin halkına destek için insanlar sokaklara çıkıyor. İslam ülkelerinde özellikle de despot idarecilerin hakim olduğu ülkelerde müsaade edilmiyor. Ülkemizde ise durum karışık. Toplumun farklı kesimleri Filistin’in yanında yer almak için eylemler yaptılar, yapıyorlar. Ne yazık ki bazıları dışında üniversite öğrencilerimizin Filistin’e destek için dikkat çeken programlarına çok şahit olamadık. Eğer kamuoyu ve YÖK bu konuda uyarılırsa öğrencilerimizin ve kulüplerin Filistin’in yanında olmak üzere harekete geçeceklerini düşünüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın, HAMAS’ın direnişini Kuvay-ı Milliye’ye benzetmesi işaret fişeği olur inşallah.”