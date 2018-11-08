0553 313 94 23
impression

Batı’da Müslümana özgürlük yok

SETA tarafından hazırlanan “Siyasal Mühendislik ve Avrupa’da Dindar Muhafazakar Müslümanların Dışlanması” raporunda, Avrupa’da İslami uygulamalarla ilgili yasakların söz konusu olduğu vurgulandı.

08 Kasım 2018 Perşembe 12:12

Nüfuslarının kayda değer bir yüzdesinin Müslümanlardan oluştuğu 12 Batı Avrupa ülkesinde Müslüman milletvekilleri ve İslam üzerine tartışmaları resmeden genel bir bakış sağlamak amacıyla Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) tarafından hazırlanan “Siyasal Mühendislik ve Avrupa’da Dindar Muhafazakar Müslümanların Dışlanması” raporunda, “Kurban kesimi töreninden cami minaresi inşasına, erkek çocukların sünnet edilmesinden kadınların başörtüsüne kadar İslami uygulamalara karşı bir yasaklar dalgası söz konusudur” denildi.

Müslüman karşıtlığı büyüyor

Müslüman karşıtı yasakçı dalganın büyüdüğü, komşu ülkelere sıçradığı ve giderek daha farklı İslami uygulama çeşitlerini hedef aldığına dikkati çekilen raporda, İslami uygulamalara karşı kanuni yasakların Belçika, Danimarka, Almanya, Norveç ve İsveç gibi kuzeybatı Avrupa ülkelerinde başladığı ifade edildi.

Raporda, Müslüman azınlıkların Belçika, Hollanda ve İsveç haricinde tüm Batı Avrupa ülkelerinin ulusal yasama organlarında yetersiz temsil edildiği vurgulanarak, şunlar kaydedildi:  “Müslüman azınlıkların mutlak sayısı bakımından en yoğun olduğu Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya gibi bazı Avrupa ülkelerinde de önemli derecede yetersiz temsil sorununun çözülmemiş olmasıdır. 3 ülke hariç Batı Avrupa ülkelerinde Müslüman azınlıkların genellikle siyasette yetersiz temsili söz konusudur. Bu yetersiz temsil Fransa, Almanya ve İtalya gibi en fazla Müslümanın bulunduğu ülkelerdeki durumu düşündüğümüzde çok daha fazla insanı etkilemektedir. Müslüman azınlığın ulusal yasama organlarındaki betimsel temsil seviyeleri açısından Batı Avrupa ülkelerinde muazzam farklılıklar gözlenmektedir.” Raporda, şu değerlendirmelerde bulunuldu: “Bu dışlayıcı veya ayrımcı arka plana karşın aralık 2017 itibarıyla hiçbir Kıta Avrupası ülkesinde başörtülü tek bir Müslüman kadın bile ulusal yasama organına milletvekili seçilmiş değildir. Bu çok önemli bir eksikliktir ve dindar muhafazakar Müslümanların Batı Avrupa siyasetinden dışlanmasının aşikar belirtisi niteliğindedir.

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 12:12
  1. Batı Avrupa
  2. Müslüman milletvekilleri
  3. Siyaset Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA)
  4. Siyasal Mühendislik ve Avrupa’da Dindar Muhafazakar Müslümanların Dışlanması
  5. Müslüman karşıtı yasakçı dalga
  6. İslami uygulama
  7. Müslüman azınlıklar

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ''Evlilik dışı ilişkilerin toplumumuzda yeri yok ki; Aile Bakanlığı destek olsun''
    1. ''Evlilik dışı ilişkilerin..
    2. Van'da bu yıl ele geçirilen eroin..
    3. İYİ Parti İzmir adayı olan Şengül..
    4. Batı’da Müslümana özgürlük yok
    5. İsmail Koncuk kimdir? İYİ Parti Adana..
    6. Ümit Özdağ İYİ Parti'nin İstanbul..
    7. İYİ Parti Adana Büyükşehir Belediye..
    8. Trump'ı kahreden tablo! Her istediğini..
    9. Beykoz ve Zeytinburnu'nda dev..
    10. Fenerbahçe bunu yapan ilk takım olacak!
    11. Aziz Yıldırım'a ağır gönderme!
    12. ABD'nin İran yaptırımları Türkiye'yi..
    13. Bakan Albayrak'tan flaş açıklama!..
    14. İsmail Ok İYİ Parti Balıkesir adayı..
    15. Süper Lig'de haftanın hakemleri belli..
    16. Analı kızlı çete Sakarya'da enselendi!
    17. Balıkesir'de dehşet! Köpeğin boğazını..
    18. Ümit Özdağ'dan sürpriz atak!
    19. Kızına şantaj yapan adamı böyle vurdu
    20. Yargıtay yıkım ekibi gibi
    Milyonları ilgilendiren karar! Bir devir resmen sona eriyor
    Milyonları ilgilendiren karar! Bir devir resmen sona eriyor
    Ünlü gazeteci, "AK Parti'nin adayları tamam gibi" dedi, isimleri tek tek açıkladı!
    Ünlü gazeteci, "AK Parti'nin adayları tamam gibi" dedi, isimleri tek tek açıkladı!
    'Muhasebeci Kenan'ın gerici konuşmasından sonra, Turgay Güler'den CHP'ye çağrı!
    'Muhasebeci Kenan'ın gerici konuşmasından sonra, Turgay Güler'den CHP'ye çağrı!
    ABD basını seçim sonuçlarını açıkladı!
    ABD basını seçim sonuçlarını açıkladı!
    Trump kızacak! Ambargo başlamadan delindi
    Trump kızacak! Ambargo başlamadan delindi

    Günün Karikatürü

    8 Kasım 2018
    Memura 3 zam birden
    Memura 3 zam birden
    Savaş kapıda! Rusya açık açık tehdit etti...
    Savaş kapıda! Rusya açık açık tehdit etti...