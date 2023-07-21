Yeniakit Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, "Batı’da hukuk varsa, bu KKTC’nin hali nedir?" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

İşte o yazı:

Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 49. yıldönümünde, emperyalizmin bir defa daha ne kadar acımasız olduğuna şahitlik ediyoruz.

Kıbrıs’ta fiili olarak, hukuki olarak iki ayrı devlet var.

Biri Güney Kıbrıs Rum Cumhuriyeti, diğeri de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti..

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Hani soldan çarklı sözde aydınlar, liberal kesimin sözcüleri ve bunlara vagon olmaya gönüllü muhafazakar arkadaşlar diyorlar ya..

“Azizim, Batı’da hukuk var. Adalet var. Onlarda adalet ve hukuk olduğu için, ekonomileri de düzgün.. Bizde hukuk ve adalet olmadığı için, ekonomimiz de yerlerde sürünüyor..”

Haydi bakalım, Kıbrıs üzerinden, BM’de, AB’de, Amerika’da, NATO’da, aklınıza Batı’nın neyi geliyorsa hepsinde bana göstersinler, “Hukuk nerede?”

Kıbrıs’ın güney kesimi için gösterdikleri ilgi bir yana..

Türk kesimi için, adeta ambargo üzerine ambargo, sporundan havalimanına kadar, her şeyine engelleme..

Ve onlarda hukuk var, bizde ise hukuk yok!

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