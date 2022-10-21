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Ekonomi Batı yedeği Japonya'da, enflasyon 8 yılın zirvesinde!
Ekonomi

Batı yedeği Japonya'da, enflasyon 8 yılın zirvesinde!

Japonya'nın çekirdek tüketici fiyatları Eylül ayında bir önceki yıla göre yüzde 3 artarak sekiz yılın en hızlı artışını kaydetti ve merkez bankasının art arda altıncı ay için yüzde 2 hedefini aştı.

Yeniakit Publisher
2022-10-21 11:56:00 -
Batı yedeği Japonya'da, enflasyon 8 yılın zirvesinde!

Japonya'nın çekirdek tüketici enflasyon oranı yenin 32 yılın en düşük seviyelerine gerilemesi, ithalat maliyetlerini artırmaya devam ederken, merkez bankasının art arda altıncı ay için belirlediği yüzde 2 hedefini aşarak Eylül ayında yüzde 3 ile sekiz yılın yeni zirvesine çıktı.

BloombergHT'nin aktardığına göre hem taze gıda hem de enerji fiyatları dışarda bırakılarak hesaplanan çekirdek enflasyon ise Eylül'de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1.8 arttı. Bu, Mart 2015'ten bu yana görülen en hızlı fiyat artışı olarak kayıtlara geçti.

Enflasyon, fiyatların satış vergisindeki bir artıştan etkilendiği 2014'teki bir sıçrama dışında 1991'den bu yana en yüksek seviyedeydi.

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