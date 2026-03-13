  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
MSB duyurdu! İran'dan ateşlenen füze etkisiz hale getirildi İran Dışişleri Bakanlığı: Mücteba Hamaney yaralı ama iyi! Bakan Gürlek Yargıtay Üyeliklerine seçilen isimleri duyurdu: İşte yeni Yargıtay Üyeleri! İmamoğlu’nun mektubundaki gizlenen gerçekler! AK Partili vekil açıkladı Türkiye'ye atılan füzeler bizler için de soru işaretidir Füzeleri kim attı ABD duyurdu! Irak'ta düşen uçakta 4 asker öldü MHP'den Devlet Bahçeli kitabı: Türk milliyetçiliğini çağın ruhuna, devletin bekasına göre yeniden inşa etti Rus askerleri camiye baskın yaptı! Görenler gözlerine inanamadı, sebebi ise... İran’da miting alanı bölgesinde art arda patlamalar meydana geldi Ulaştırma Bakanı merak edilen sonucu paylaştı: Anket yaptık yüzde 80 çıktı
Dünya Batı Trakya’da velilere çağrı: Çocuklarınızı azınlık okuluna gönderin
Dünya

Batı Trakya’da velilere çağrı: Çocuklarınızı azınlık okuluna gönderin

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Batı Trakya’da velilere çağrı: Çocuklarınızı azınlık okuluna gönderin

Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği Başkanı Aydın Ahmet, Batı Trakya’daki Türk azınlık okullarının öğrenci azlığı gerekçesiyle kapanma riskiyle karşı karşıya kaldığını belirterek velilere "çocuklarını azınlık okullarına kaydettirmeleri" çağrısında bulundu.

Birlik Başkanı Aydın Ahmet, azınlık okullarının Batı Trakya Türk toplumunun dili, kültürü ve kimliğinin korunması açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

İlkokul kayıtlarının 26 Mart’a kadar devam ettiğini hatırlatan Ahmet, “Azınlık okulları, çocuklarımızın ve azınlığımızın geleceği için çok önemli. Bundan dolayı tüm velilerimizi, çocuklarını azınlık okullarına kaydettirmeye davet ediyoruz.” dedi.

Batı Trakya’da Türkçe eğitim veren anaokullarının bulunmadığını aktaran Ahmet, çocukların ana dillerini büyük ölçüde aile ortamında öğrendiğini dile getirdi.

Ahmet, “Çocuklarımız maalesef taleplerimize rağmen açılmasına izin verilmeyen Türkçe eğitim veren anaokullarından mahrum. Bu nedenle çocuklarımız Türkçeyi çoğunlukla aile içinde öğreniyor. Ana dilimizin gelişmesi ve kültürümüzün yaşatılması için azınlık okulları büyük önem taşıyor.” diye konuştu.

“ANA DİLİN ZAYIFLAMASI KÜLTÜREL KİMLİĞİN DE ZAYIFLAMASINA YOL AÇAR”

Ana dilin yalnızca bir iletişim aracı olmadığını vurgulayan Ahmet, dilin aynı zamanda kültürün taşıyıcısı olduğunu, ana dilin zayıflamasının kültürel kimliğin de zayıflamasına yol açabileceğini söyledi.

Ahmet, “Asimilasyonun önündeki en büyük engel, kişinin kendi ana diline hakim olmasıdır. Dil sadece bir iletişim aracı değil, aynı zamanda kültürün taşıyıcısıdır. Ana dilini kaybeden toplum, zamanla kültürünü de kaybeder.” ifadelerini kullandı.

Uzun yıllar Avusturya’nın başkenti Viyana’da öğretmenlik yaptığını belirten Ahmet, ana dilini iyi bilmenin, kültürel kimliğin korunması açısından hayati önem taşıdığını vurguladı.

Batı Trakya’da azınlık okullarına devam eden öğrencilerin günlük yaşamlarında Türkçeyi aktif kullandıklarını gözlemlediğini anlatan Ahmet, bu nedenle velilerin çocuklarını azınlık okullarına göndermelerinin önemine dikkati çekti.

Ahmet, “Azınlık okulları, Batı Trakya Türk Azınlığı için önemli bir imkandır. Lozan Antlaşması’nın bize tanıdığı bu hakkı iyi değerlendirmeliyiz. Okullarımızın öğrenci azlığı gerekçesiyle kapanmaması için velilerimizi çocuklarını azınlık okullarına göndermeye davet ediyorum.” dedi.

Hastalıklı kafa Batı Trakya’da hortladı! Hastanede başörtüsü ve Türkçe yasağı
Hastalıklı kafa Batı Trakya’da hortladı! Hastanede başörtüsü ve Türkçe yasağı

Dünya

Hastalıklı kafa Batı Trakya’da hortladı! Hastanede başörtüsü ve Türkçe yasağı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İsrail'den büyük kalleşlik! Türkiye'den jet hızında tepki
Dünya

İsrail'den büyük kalleşlik! Türkiye'den jet hızında tepki

Terör devleti İsrail'in kalleşliğine Türkiye'den tepki gecikmedi. Dışişleri Bakanlığı açıklamasında "İsrail'in Lübnan'da yaklaşık bir milyon..
Yunanistan'dan flaş İran kararı! Doğrudan Azerbaycan etkilendi
Dünya

Yunanistan'dan flaş İran kararı! Doğrudan Azerbaycan etkilendi

Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından Yunanistan'ın, güvenlik gerekçesiyle Tahran Büyükelçiliğini ..
CHP’li belediyenin dağıttığı kavurmanın at etinden olduğu ortaya çıkmıştı: AK Partili Baykan’dan CHP’li Alp’e at eti göndermesi! Sayın vekilim, aradığınız yarış atları bulundu galiba, ama bakın nerede
Gündem

CHP’li belediyenin dağıttığı kavurmanın at etinden olduğu ortaya çıkmıştı: AK Partili Baykan’dan CHP’li Alp’e at eti göndermesi! Sayın vekilim, aradığınız yarış atları bulundu galiba, ama bakın nerede

CHP’li Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne ait aşevinde dağıtılan dana kavurmada yarış atı çipi çıkmış, yapılan laboratuvar analizleri de kavurm..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23