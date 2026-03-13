Batı Trakya’da velilere çağrı: Çocuklarınızı azınlık okuluna gönderin

Birlik Başkanı Aydın Ahmet, azınlık okullarının Batı Trakya Türk toplumunun dili, kültürü ve kimliğinin korunması açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

İlkokul kayıtlarının 26 Mart’a kadar devam ettiğini hatırlatan Ahmet, “Azınlık okulları, çocuklarımızın ve azınlığımızın geleceği için çok önemli. Bundan dolayı tüm velilerimizi, çocuklarını azınlık okullarına kaydettirmeye davet ediyoruz.” dedi.

Batı Trakya’da Türkçe eğitim veren anaokullarının bulunmadığını aktaran Ahmet, çocukların ana dillerini büyük ölçüde aile ortamında öğrendiğini dile getirdi.

Ahmet, “Çocuklarımız maalesef taleplerimize rağmen açılmasına izin verilmeyen Türkçe eğitim veren anaokullarından mahrum. Bu nedenle çocuklarımız Türkçeyi çoğunlukla aile içinde öğreniyor. Ana dilimizin gelişmesi ve kültürümüzün yaşatılması için azınlık okulları büyük önem taşıyor.” diye konuştu.

“ANA DİLİN ZAYIFLAMASI KÜLTÜREL KİMLİĞİN DE ZAYIFLAMASINA YOL AÇAR”

Ana dilin yalnızca bir iletişim aracı olmadığını vurgulayan Ahmet, dilin aynı zamanda kültürün taşıyıcısı olduğunu, ana dilin zayıflamasının kültürel kimliğin de zayıflamasına yol açabileceğini söyledi.

Ahmet, “Asimilasyonun önündeki en büyük engel, kişinin kendi ana diline hakim olmasıdır. Dil sadece bir iletişim aracı değil, aynı zamanda kültürün taşıyıcısıdır. Ana dilini kaybeden toplum, zamanla kültürünü de kaybeder.” ifadelerini kullandı.

Uzun yıllar Avusturya’nın başkenti Viyana’da öğretmenlik yaptığını belirten Ahmet, ana dilini iyi bilmenin, kültürel kimliğin korunması açısından hayati önem taşıdığını vurguladı.

Batı Trakya’da azınlık okullarına devam eden öğrencilerin günlük yaşamlarında Türkçeyi aktif kullandıklarını gözlemlediğini anlatan Ahmet, bu nedenle velilerin çocuklarını azınlık okullarına göndermelerinin önemine dikkati çekti.

Ahmet, “Azınlık okulları, Batı Trakya Türk Azınlığı için önemli bir imkandır. Lozan Antlaşması’nın bize tanıdığı bu hakkı iyi değerlendirmeliyiz. Okullarımızın öğrenci azlığı gerekçesiyle kapanmaması için velilerimizi çocuklarını azınlık okullarına göndermeye davet ediyorum.” dedi.