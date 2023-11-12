Batı Şeria'da terör saldırısı! 3 şehit

Gazze'deki savaş nedeniyle işgal altındaki topraklarda şiddet tırmanırken, yetkililere göre İsrail'in Batı Şeria'nın kuzeyinde düzenlediği baskınlarda üç Filistinli daha hayatını kaybetti.

Filistin Sağlık Bakanlığı Cumartesi günü yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin Cenin kentinde bir Filistinliyi, Arraba kentinde de iki Filistinliyi öldürdüğünü bildirdi.

Filistin haber ajansı Wafa'nın bildirdiğine göre, İsrail ordusu saldırı sırasında yollar ve elektrik trafoları da dahil olmak üzere altyapıya büyük çapta zarar verdi.

Filistinli yetkililere göre İsrail güçleri bir aydan kısa bir süre içinde Batı Şeria'da en az 185 Filistinliyi öldürdü ve 2.500 Filistinliyi yaraladı.

İsrail güçleri ayrıca bölgedeki hareket kısıtlamalarını sıkılaştırıyor ve Filistinlilere yönelik toplu tutuklamalar gerçekleştiriyor.

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Ramallah'tan bildiren Al Jazeera muhabiri Muhammed Jamjoom, işgal altındaki Batı Şeria'da son bir hafta içinde baskınların önemli ölçüde arttığını söyledi.

Jamjoom, "Baskınlar günde yaklaşık 40'a kadar çıktı," dedi.

Baskınlara ek olarak, Batı Şeria sakinleri silahlı Yahudi yerleşimcilerin artan saldırılarıyla da karşı karşıya.

Filistinli yetkililere göre Yahudi yerleşimciler 7 Ekim'den bu yana en az sekiz Filistinliyi öldürdü ve yüzlercesini evlerinden zorla çıkardı.

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu'nun (UNRWA) Batı Şeria'daki direktörü Adam Bouloukos Al Jazeera'ya yaptığı açıklamada, "(Yahudi yerleşimciler) şu anda bir savaş olduğu için biraz daha cesaretlenmiş durumdalar" dedi ve ekledi:

"Ve uyguladıkları şiddet çok daha büyük ve çok daha ölümcül."

İsrailli yetkililere göre İsrail, Hamas'ın 7 Ekim'de güneyde düzenlediği ve yaklaşık 1.200 kişinin ölümüne yol açan saldırılara karşılık olarak Hamas'ı ortadan kaldırma sözü verdi.

O tarihten bu yana İsrail, Hamas tarafından yönetilen Gazze'de aralıksız bir bombardıman kampanyası yürüttü ve Filistinli yetkililere göre 4.500'den fazlası çocuk olmak üzere en az 11.078 kişiyi öldürdü.

Kaynak: Mepa News