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Aktüel

Batı Şeria'da Lübnan ile dayanışma etkinliği düzenlendi

Yeniakit Publisher
2020-08-06 16:04:08 -
Batı Şeria'da Lübnan ile dayanışma etkinliği düzenlendi

BEYTÜLLAHİM (AA) - İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistinliler, Lübnan ile dayanışma etkinliği düzenledi.

Batı Şeria'nın Beytüllahim kentindeki Doğuş (Mehd) Kilisesi meydanında düzenlenen etkinliğe katılanlar Lübnan bayraklarının yanı sıra Lübnan ile dayanışma ifadelerinin yazılı bulunduğu pankartlar taşıdı.

İsrail'in Yahudi yerleşim birimlerine karşı direnişte bulunan aktivistlerden Münzir Umeyra, etkinlik sırasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün Beyrut ile dayanışma içindeyiz. Bu etkinlik, Filistin halkından Lübnan'a ve halkına barış mesajıdır." dedi.

Umeyra, "Beyrut yeniden kalkınacak ve Filistin halkına karşı en vefalı kent olarak eskisinden daha güzel hale gelecek." diye konuştu.

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm Beyrut'u sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.

Sağlık Bakanı Hamad Hasan, patlama sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 135'e yükseldiğini, yaklaşık 5 bin yaralı, onlarca kayıp olduğunu açıklamıştı.

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