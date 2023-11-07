Batı Şeria’da işgal güçlerinin açtığı ateş sonucu 5 Filistinli şehit oldu!

Bakanlık yaptığı kısa açıklamada “3 şehit ve 1 yaralı Tulkarm Devlet Hastanesi’ne ulaştı” ifadelerine yer verdi. Bakanlık daha sonra “İşgal güçlerinin gerçekleştirdiği suikast operasyonu nedeniyle dördüncü şehit hastaneye getirildi. Ayrıca göğsünden vurulan 14 yaşındaki yaralının sağlık durumu stabil” ifadeleri ile başka bir açıklama yayınladı.

Barbar İsrail askerleri Filistinli aracın içinden çıkıp Filistinlileri öldürüyor!

Bakanlık, dün sabah el-Halil şehri yakınlarındaki ‘el-Halhul’da işgal güçleri tarafından bir gencin öldürüldüğünü, 3 kişinin de ağır yaralandığını’ duyurmuştu. El-Halil’deki kaynaklar “Bölgede tutuklama operasyonu düzenleyen İsrail ordusuyla gençler arasında çatışmalar yaşandı. Olay, genç Muhammed el-Atraş’ın öldürülmesine, 3 kişinin ise kalçasından kurşunla yaralanmasına yol açtı” ifadelerini kullandı.

Tulkarm’daki görgü tanıkları, silahlı kişilerin içinde bulunduğu aracın şehrin kuzeyindeki bir caddede Filistin plakalı bir araç tarafından durdurulduğunu, bu aracın içinden İsrail askerlerinin çıktığını belirtti.

Tanıklar “Askerler gençlerin üzerine ateş açtı” dedi

Dört genç İsrail tarafından Tulkarm Tugayı’na liderlik etmekle suçlanıyor. Bu gençlerin arasında şehirdeki İzzeddin el-Kassam Tugayları’ndan olduğu iddia edilen 25 yaşındaki İzzeddin Avad da bulunuyor.

Sağlık Bakanlığı diğer üç gencin ismini de Mumin Balavi (20 yaşında), Cihad Şehade (22 yaşında) ve Kasım Receb (20 yaşında) olarak açıkladı.

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Hamas hareketinin İsrail içindeki benzeri görülmemiş saldırısının ardından savaşın başladığı 7 Ekim’den bu yana, Doğu Kudüs ve Eski Şehir de dahil olmak üzere işgal altındaki Batı Şeria’da gerilim giderek artıyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı’na göre işgal altındaki Batı Şeria’da 150’den fazla Filistinli, İsrail askerleri veya yerleşimciler tarafından öldürüldü.