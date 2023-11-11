  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Biden'a partisinden İsrail tepkisi

EYT'li olmayana kademeli emeklilik! Emekli olmak için 4500 ve 5400 gün yetiyor

Hackerlar dünya devinin verilerini çalıp internette yayınladı

Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin yeni görüntüleri ortaya çıktı | Yapmadıkları kalmamış

AK Parti Milletvekili Hulki Cevizoğlu 'Atatürk' gerçeğini açıkladı | Şok edici bir iddiada bulundu

MHP'den gündemi sarsan Yargıtay-AYM krizi açıklaması: Ya kapatacağız ya yeniden yapılandıracağız

Siyonistlerden fosfor bombalarıyla katliam! Sadece Gazze'ye değil insanlığa savaş açtılar

İşte siyonist zihniyet | Haham'dan Gazze için skandal ifadeler: Hayvanlarla uğraşıyoruz

Böyle eğitimci olmaz olsun!

Katil İsrail ordusu duyurdu! Savaş uçakları ve SİHA'larla vurdular
Gündem Batı Şeria’da direniş var İsrail’in ‘İntifada’ korkusu
Gündem

Batı Şeria’da direniş var İsrail’in ‘İntifada’ korkusu

Yeniakit Publisher
2023-11-11 10:05:00 - 2023-11-11 10:08:47

Siyonist İsrail işgal güçleri bir dizi baskın ve çatışmanın ortasında Cuma sabahı Batı Şeria'daki çeşitli şehir ve kasabaların kontrolünü ele geçirdi ve Kudüs'ü işgal etti. Operasyonlar bireyleri, mülteci kamplarını ve hatta eski mahkumları hedef aldı.

Sabahın erken saatlerinde katiller, İşgal Altındaki Kudüs'ün kuzeydoğusundaki Anata ve Hızma kasabalarına baskın düzenledi. Eş zamanlı olarak, Beytüllahim'deki Aida mülteci kampını işgal ettiler; burada, Filistinli ambulans ekiplerinin girişini engelleyerek onlara fiziksel saldırı ve işkencede bulundu.

Gerginlik artarken İsrail askerleri, "Tzofim" kontrol noktasına düzenlenen atış operasyonunun ardından Qalqilya'nın doğu kesiminde işaret fişekleri ateşledi. Operasyonun sorumluluğunu El Aksa Şehitleri Tugayları üstlendi ve İsrail askerleri arasında çok sayıda ölü ve yaralanma meydana geldi.

Baskınlarını sürdüren İşgalci İsrailliler, Askar Kampı'na yaptıkları ziyaret sırasında çok sayıda genci tutukladı. Beklenmedik bir şekilde, yerel güçler baskın yapan askerlerle karşı karşıya geldi ve onları hedef almak için el yapımı bir patlayıcı ile İsrail’e kayıplar verdirdi.

İsrail Eski Mahkumları Hedef Alıyor

Katil İsrail askerleri, Batı Şeria'nın daha içlerinde, eski mahkum Zaidan Hattab'ı Jalazone kampındaki evinden gözaltına aldı.

Bu arada Beyt Furik'i işgal etme girişimi sırasında Filistinli gençler ile işgal güçleri arasında çatışmalar çıktı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

 

İsrail’in eylemleri aynı zamanda çok sayıda baskın düzenledikleri Jaba kasabasına ve tutuklu Muhammed ve Saqer el-Şantir kardeşlerin evlerini bombaladıkları El Halil'e kadar uzandı. Arroub kampında IOF, başka bir baskının ardından çok sayıda tutuklama yaptı.

Batı Şeria'da bir intifada korkusu yoğunlaşırken, İsrail'in güvenlik ve askeri kurumlarındaki endişeler de artıyor. İsrail basınında çıkan haberler, İsrailli yetkililerin, 'İsrail'in göbeğindeki yasadışı yerleşimcilere karşı beklenen bir intifada senaryosu da dahil olmak üzere olası bir huzursuzluğa hazırlandıklarını öne sürüyor.

Kaynak: Filistin medyası (Al-Manar İngilizce Web Sitesi tarafından çevrilmiş ve düzenlenmiştir)

Batı Şeria'da İsrail ordusuyla Filistinliler arasında çatışmalar yaşandı
Batı Şeria'da İsrail ordusuyla Filistinliler arasında çatışmalar yaşandı

Gündem

Batı Şeria'da İsrail ordusuyla Filistinliler arasında çatışmalar yaşandı

İsrail askerleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü
İsrail askerleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü

Gündem

İsrail askerleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü

Batı Şeria’da işgal güçlerinin açtığı ateş sonucu 5 Filistinli şehit oldu!
Batı Şeria’da işgal güçlerinin açtığı ateş sonucu 5 Filistinli şehit oldu!

Dünya

Batı Şeria’da işgal güçlerinin açtığı ateş sonucu 5 Filistinli şehit oldu!

İsrailli gazete skandalı itiraf etti: Yerleşimci hırsızlar Batı Şeria'daki Filistinlileri katlediyor Eli kanlı ABD ve İsrail izliyor.
İsrailli gazete skandalı itiraf etti: Yerleşimci hırsızlar Batı Şeria'daki Filistinlileri katlediyor Eli kanlı ABD ve İsrail izliyor.

Gündem

İsrailli gazete skandalı itiraf etti: Yerleşimci hırsızlar Batı Şeria'daki Filistinlileri katlediyor Eli kanlı ABD ve İsrail izliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23