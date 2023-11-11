Batı Şeria’da direniş var İsrail’in ‘İntifada’ korkusu

Sabahın erken saatlerinde katiller, İşgal Altındaki Kudüs'ün kuzeydoğusundaki Anata ve Hızma kasabalarına baskın düzenledi. Eş zamanlı olarak, Beytüllahim'deki Aida mülteci kampını işgal ettiler; burada, Filistinli ambulans ekiplerinin girişini engelleyerek onlara fiziksel saldırı ve işkencede bulundu.

Gerginlik artarken İsrail askerleri, "Tzofim" kontrol noktasına düzenlenen atış operasyonunun ardından Qalqilya'nın doğu kesiminde işaret fişekleri ateşledi. Operasyonun sorumluluğunu El Aksa Şehitleri Tugayları üstlendi ve İsrail askerleri arasında çok sayıda ölü ve yaralanma meydana geldi.

Baskınlarını sürdüren İşgalci İsrailliler, Askar Kampı'na yaptıkları ziyaret sırasında çok sayıda genci tutukladı. Beklenmedik bir şekilde, yerel güçler baskın yapan askerlerle karşı karşıya geldi ve onları hedef almak için el yapımı bir patlayıcı ile İsrail’e kayıplar verdirdi.

İsrail Eski Mahkumları Hedef Alıyor

Katil İsrail askerleri, Batı Şeria'nın daha içlerinde, eski mahkum Zaidan Hattab'ı Jalazone kampındaki evinden gözaltına aldı.

Bu arada Beyt Furik'i işgal etme girişimi sırasında Filistinli gençler ile işgal güçleri arasında çatışmalar çıktı.

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İsrail’in eylemleri aynı zamanda çok sayıda baskın düzenledikleri Jaba kasabasına ve tutuklu Muhammed ve Saqer el-Şantir kardeşlerin evlerini bombaladıkları El Halil'e kadar uzandı. Arroub kampında IOF, başka bir baskının ardından çok sayıda tutuklama yaptı.

Batı Şeria'da bir intifada korkusu yoğunlaşırken, İsrail'in güvenlik ve askeri kurumlarındaki endişeler de artıyor. İsrail basınında çıkan haberler, İsrailli yetkililerin, 'İsrail'in göbeğindeki yasadışı yerleşimcilere karşı beklenen bir intifada senaryosu da dahil olmak üzere olası bir huzursuzluğa hazırlandıklarını öne sürüyor.

Kaynak: Filistin medyası (Al-Manar İngilizce Web Sitesi tarafından çevrilmiş ve düzenlenmiştir)