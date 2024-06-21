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Gündem Batı Şeria’da 2 Filistinli şehit oldu
Gündem

Batı Şeria’da 2 Filistinli şehit oldu

Yeniakit Publisher
2024-06-21 16:49:00 -
Batı Şeria’da 2 Filistinli şehit oldu

İsrailli teröristlerin işgal altındaki Batı Şeria'da seyir halindeki bir araca ateş açması sonucu 2 Filistinli hayatını kaybetti.

Görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre, İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Kalkilya kentine baskın düzenledi. İsrail ordusunun baskınında, İsrail özel kuvvetleri Filistinlilere ait bir araca ateş açtı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA, İsrail özel kuvvetlerinin Kalkilya'nın merkezindeki ana caddede seyir halindeki bir araca ateş açması sonucu aracın içindekilerin yaralandığını duyurdu.

İsrail askerlerinin, sağlık ekiplerinin ve vatandaşların aracın içindeki yaralılara ulaşmasını engellediği kaydedildi.

İsrail ordusunun, ateş açılan araca el koymasının ve aracın içinde yaralanan 2 kişiyi alıkoymasının ardından Kalkilya'dan çekildiği ifade edildi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada ise Kalkilya'da İsrail askerlerinin ateş açtığı araçta bulunan 28 yaşındaki Mahmud Hasan Abdurrahman Zeyd ile 29 yaşındaki İyhab Abdulkerim Musa Ebu Hamid'in hayatını kaybettiği belirtildi.
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İsrail polisi ve İsrail İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet'ten (Şabak) yapılan ortak açıklamada, İsrail askerlerinin kurşunuyla hayatını kaybeden 2 Filistinlinin İslami Cihad mensubu olduğu öne sürüldü.

Açıklamada, İsrail güçlerinin, söz konusu Filistinlileri "gözaltına almaya çalıştığı ve İsrail askerlerine ateş açıldığı" savunuldu.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 551'e yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

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