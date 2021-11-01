Batı Osmanlı’nın gönüllerde canlanmasından korkuyor!

Sömürgeci devletleri rahatsız eden en önemli faktörlerin başında da, kıtada Osmanlı döneminden kalma siyasi, dini ve kültürel bağlar geliyor. Osmanlı’yı kıtanın gönlünden ve zihninden silmeye çalışan sömürgeci devletler, en çok da Osmanlı’nın kıtada ulaştığı siyasi sınırların ötesine geçen sosyolojik ve kültürel etkinlik alanından rahatsız oluyor. Kuzey Batı’da Fas sınırından başlayan Osmanlı sınırları, sahra altı bölgesine, Kanuni’nin Habeşistan Beylerbeyi tayin ettiği Özdemir Paşa ve sonrasında oğlu Osman Paşa döneminde Afrika’nın doğu sahillerindeki Somali, Kenya, Tanzanya ve Mozambik’e kadar ulaşırken, o bölgelerde yaşayan halkların da gönlünde silinmez izler bıraktı.

Osmanlı batılı sömürgecileri Afrika'nın doğusuna sokmadı

1517 yılında Mısır’ın Yavuz Sultan Selim Han’ın fethi ile Kuzey Afrika’da başlayan, Kanuni döneminde Cezayir’in Barbaros Hayreddin Paşa tarafından Osmanlı’ya bağlanmasıyla tesis edilen Osmanlı hakimiyeti, dört yüzyıl gibi uzun bir zaman sürecinde, kıtanın diğer bölgelerine yayıldı. Dört yüzyıl sonra, 1917 yılında Osmanlı Devleti Trablusgarp’tan çekildiğinde, kıtanın dört bir yanı ile siyasî, askerî, ekonomik ve sosyo-kültürel alanlarda geliştirilmiş çok yönlü ilişkiler mevcuttu. Bugün Osmanlı Devleti’nin Afrika kıtasındaki varlığı söz konusu olduğunda, genellikle Kuzey Afrika’da etkili olduğu bölgeler anlaşılır. Ancak Osmanlı Devleti’nin, Kanuni Sultan Süleyman’ın fermanıyla Beylerbeyi tayin edilen Özdemir Paşa ile 1555 yılında kurmuş olduğu Habeşistan Eyaleti’ni merkez alarak, kıtanın doğu ve güney istikametinde ilerleyip buraya batılı sömürgeci devletleri 250 yıl boyunca sokmadığı tarihi bir gerçek.



Bu topraklar tam 250 sene Osmanlı idaresinde kaldıktan sonra, 1800’lerin başından itibaren İngilizlerin eline geçti. İşte başta Fransa olmak üzere, kıtayı yüzyıllardır sömüren batılı devletler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı Afrika açılımının, Afrika halklarının gönlündeki Osmanlı’yı yeniden canlandırarak kıtada karşılıklı kazanmaya dayalı yeni bir dönemin başlaması ihtimalinden büyük rahatsızlık duyuyorlar.