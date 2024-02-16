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Gündem Batı mezalimi! Bir Türkiye’ye bakın bir de Yunanistan’a
Gündem

Batı mezalimi! Bir Türkiye’ye bakın bir de Yunanistan’a

Yeniakit Publisher
2024-02-16 11:25:00 - 2024-02-16 11:28:04

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinden yasadışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçiş yapmak isteyen kaçak göçmenler Yunan unsurlarının vicdansızlığı sebebiyle ölüme terk edildi. Midilli açıklarında Yunan sahil güvenlik ekipleri mültecilerin lastik botunun motorunu söktüler. Ölüme terk edilen 13'ü çocuk 24 kaçak göçmen Türk Sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Deniz ortasında mahsur kalan ve ölümle başbaşa bırakılan mülteciler Türk askerine teşekkür ettiler.

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinden lastik bot ile denize açılan ve umuda yolculuk için Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçiş yapmak isteyen kaçak göçmenler, iddiaya göre Midilli Adası’na yaklaştıkları sırada Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince durduruldu. Lastik bottaki motoru söken Yunan Sahil Güvenliği, kaçak göçmenleri, Türk karasularına geri iterek, ölüme terk etti.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında lastik botlar içerisinde kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Sahil Güvenlik Botu ‘TCSG-28’ tarafından Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk kara sularına geri itilerek ölüme terk edilen lastik bot içindeki 13’ü çocuk 24 kaçak kurtarıldı.

Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yunan unsurları tarafından Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edilen kaçak göçmenlerin, Sahil Güvenlik ekiplerince paylaşılan görüntülerde, umuda yolculuğa çıkan kaçak göçmenlerin lastik bottaki motorunun söküldüğü ve deniz ortasında yağmur altında mahsur kaldığı görülüyor.

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