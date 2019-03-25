Batı medyasının Taksim Camii hazımsızlığı!

Kültür Varlıkları Koruma Kurulu'nun onay vermesiyle yapımına başlanan Taksim Camii'nde önemli aşama kaydedildi. Caminin 2019 sonlarına doğru hizmete açılması planlanıyor.

Erdoğan'ı cami yaptığı için suçladılar

Taksim Camii daha açılmadan, dünya medyasının gündemine geldi.

Amerikan The New York Times gazetesi Taksim Camii ile ilgili yazısında, "Erdoğan, İstanbul'da seküler hayatın sembolüne cami inşa ediyor" başlığını kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı suçlayıcı ifadelerin kullanıldığı haberde, Taksim Camii'nin inşasının hazmedilemediği anlaşılıyor.

"Taksim seküler yaşamın merkezi"

Gazete haberinde; laik cumhuriyetin, Atatürk ilkelerinin merkezi, kalesi olarak görülen ülkenin en önemli seküler meydanına, dini yapı inşa edildiğini iddia etti.

Cami yapılması ile laikliğin elden gittiğini savunan gazete, az sayıda da olsa Türklerin bir kısmının cami yapılmasına karşı çıktığını belirtiyor.