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Batı medyasının Taksim Camii hazımsızlığı!

Türkiye'nin iç işlerine karışmayı kendisine adet haline getiren batı medyası provokatif haberler yapmaya devam ediyor. Amerikan gazetesi New York Times, Taksim Meydanı'na cami yapılmasının, laik kesimde rahatsızlığa neden olduğunu yazdı.

25 Mart 2019 Pazartesi 09:06
Batı medyasının Taksim Camii hazımsızlığı!

Kültür Varlıkları Koruma Kurulu'nun onay vermesiyle yapımına başlanan Taksim Camii'nde önemli aşama kaydedildi. Caminin 2019 sonlarına doğru hizmete açılması planlanıyor.

Erdoğan'ı cami yaptığı için suçladılar

Taksim Camii daha açılmadan, dünya medyasının gündemine geldi.

Amerikan The New York Times gazetesi Taksim Camii ile ilgili yazısında, "Erdoğan, İstanbul'da seküler hayatın sembolüne cami inşa ediyor" başlığını kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı suçlayıcı ifadelerin kullanıldığı haberde, Taksim Camii'nin inşasının hazmedilemediği anlaşılıyor.

"Taksim seküler yaşamın merkezi"

Gazete haberinde; laik cumhuriyetin, Atatürk ilkelerinin merkezi, kalesi olarak görülen ülkenin en önemli seküler meydanına, dini yapı inşa edildiğini iddia etti.

Cami yapılması ile laikliğin elden gittiğini savunan gazete, az sayıda da olsa Türklerin bir kısmının cami yapılmasına karşı çıktığını belirtiyor.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 09:06
  1. İstanbul
  2. Kültür Varlıkları Koruma Kurulu
  3. Taksim Camii
  4. Taksim Meydanı
  5. New York Times

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