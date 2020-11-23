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Teknoloji Batı medyasından Türk SİHA'larına büyük övgü
Teknoloji

Batı medyasından Türk SİHA'larına büyük övgü

İspanya'nın önde gelen gazetelerinden El Pais, Türk SİHA'larına övgüler yağdırdı. Gazete haberinde "Türk SİHA'ları gökyüzünün yeni sahipleri" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-23 16:14:00 -
Batı medyasından Türk SİHA'larına büyük övgü

Türk yapımı silahlı insansız hava araçları, tüm ülkelerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Azerbaycan'ın cephedeki başarısının önemli etkenlerinden biri olarak gösterilen Türk SİHA'larını, İspanya'nın önde gelen gazetelerinden El Pais manşetine taşıdı.

Haberde Türk SİHA’larının, diğer insansız hava araçlarına göre maliyet ve etki açısından daha iyi olduğu belirten El Pais, "Yok ettikleri hedefleri kayıt altına alabildikleri için aynı zamanda güçlü bir propaganda silahına dönüşüyorlar. Düşmanın moralini bozmada çok etkililer" ifadelerini kullandı.

İspanyol gazetesi haberinde Türk üretimi SİHA’ları için "Savaş alanındaki etkinliklerinin yanı sıra, yok ettikleri hedefleri kayıt altına alabildikleri için güçlü bir propaganda silahı olarak ortaya çıktılar. Ermeniler zayiatlarla ilgili grafikler yayınladılar, ancak görüntü göstermediler. Bunun yerine Azerbaycan Savunma Bakanlığı, insansız hava araçlarının Ermeni hedeflerini yok ettiği videoları, yadsınamaz bir üstünlük izlenimi veren son derece fotojenik görüntüler yayınladı" değerlendirmesinde bulundu.

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