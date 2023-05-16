Batı medyasında büyük şok: 'Erdoğan tahminleri yıktı!'

Türkiye'deki seçimleri yakından takip eden Dünya medyası, yayınladıkları haberlerde son durumu mercek altına aldı.

'Erdoğan, Türkiye'deki seçimlerle ilgili tahminleri yıktı' diyen İngiliz Economist şu değerlendirmede bulundu;

'Sonuçlar yüzde 49,4 oy alan olan Erdoğan'ı ikinci tura zorlamak için yeterli. Ancak muhalefetin oyu hem anketörlerin hem de Kılıçdaroğlu'nun beklediğinin çok altında kaldı. Üçüncü aday olan milliyetçi Sinan Oğan, oyların %5,2'sini alarak şaşırtıcı derecede güçlü bir sonuç elde etti.'

ABD merkezli Bloomberg 'Türkiye'de Erdoğan Üçüncü On Yılda İktidara Hazırlanıyor' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı ve Erdoğan'ın zafere yakın ismin olduğunu belirtti.

Seçimin ikinci tura kaldığı bilgisini okurlarına aktaran CNN International 'Kılıçdaroğlu, ikinci turu kazanmak için zorlu bir mücadeleyle karşı karşıya' dedi.

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Haberde 'Cumhurbaşkanı ve partisinin güçlü performansı, şimdiye kadar karşılaştığı en sert siyasi zorluğun üstesinden gelecek gibi görünüyor' yorumuna yer verildi.

Washington Post 'Erdoğan, Türkiye seçimleri ikinci tura giderken avantaja sahip' başlıklı haberinde Erdoğan'ın ilk turu rakibinin önünde bitirdiği bilgisine yer verildi.