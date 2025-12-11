  • İSTANBUL
Batı Medeniyeti Çöküşe Giderken Türkiye İçin Tehlike Çanları Çalıyor!

"Bireysel özgürlük" ve "kariyer" masallarıyla aile kurumunu zayıflatan Batı ülkeleri, tarihinin en büyük demografik kriziyle yüzleşiyor. Avrupa "ihtiyarlar kıtasına" dönüşürken, uzmanlardan Türkiye için hayati bir uyarı geldi: "Eğer aile yapımıza sahip çıkmaz ve 'çekirdek aile' tuzağına düşmeye devam edersek, 20 yıl sonra aynı hazin son bizi bekliyor."

Ekonomik refahıyla övünen Avrupa ülkeleri, parayla çözemedikleri büyük bir krizin pençesinde: Nesilsizlik. Yıllardır pompalanan "Evlenmeyin, hayatınızı yaşayın" kültürü, Batı toplumlarını biyolojik bir iflasın eşiğine getirdi. Bu tablonun, Türkiye için de çok ciddi bir "erken uyarı" niteliği taşıdığı belirtiliyor.

1. Avrupa "Hayalet Kıta" Olma Yolunda

Almanya, İtalya ve Fransa gibi ülkelerde doğum oranları rekor seviyede düştü. Okullar kapanıp huzurevlerine dönüştürülürken, fabrikalarda çalışacak genç nüfus bulmak imkansız hale geldi. Sosyologlar bu durumu, "Batı, kendi konforuna düşkünlüğü yüzünden kendi geleceğini yedi" şeklinde yorumluyor. Manevi değerlerin yerini materyalizmin alması, çocuk sesine hasret şehirler doğurdu.

2. Türkiye İçin "Kırmızı Alarm": O Kritik Eşik Aşıldı mı?

Türkiye, genç nüfusuyla övünen bir ülke olsa da son TÜİK verileri tehlikenin kapımıza dayandığını gösteriyor. Doğurganlık hızının kritik seviyenin altına inmesi, "Anadolu'nun mayası bozuluyor mu?" sorusunu gündeme getirdi.

Uzmanlar, popüler kültürün ve dizilerin gençlere dayattığı "geç evlilik, az çocuk" anlayışının, aslında milli bekamız için bir tehdit olduğunu vurguluyor.

3. "Aile Yıkılırsa Devlet Yıkılır"

Konuyla ilgili görüş bildiren toplum bilimciler, çözümün Batı taklitçiliğinden vazgeçip "öz değerlere dönüşte" olduğunu belirtiyor. Geniş aile kültürü, komşuluk ve dayanışma ruhunun yeniden canlandırılması gerektiği vurgulanırken; "Nüfus sadece bir sayı değil, bir milletin var olma iradesidir" tespiti yapılıyor.

Türkiye'nin önündeki yol ayrımı net: Ya Batı gibi yaşlanıp tarihe karışacağız ya da ailemize sahip çıkıp "genç ve güçlü Türkiye" iddiasını sürdüreceğiz.

