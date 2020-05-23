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"Batı Karadeniz'in İncisi" en sakin bayramını yaşayacak

Yeniakit Publisher
2020-05-23 17:19:00 -
"Batı Karadeniz'in İncisi" en sakin bayramını yaşayacak

DÜZCE (AA) - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele çerçevesinde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Batı Karadeniz'in en önemli turizm alanlarından Düzce'nin Akçakoca ilçesinde en sakin bayram yaşanacak.

İstanbul ve Ankara gibi iki metropol kentin arasında olan, ulaşım kolaylığı nedeniyle günübirlik tatilcilerin yoğun olarak tercih ettiği "Batı Karadeniz'in İncisi" olarak adlandırılan Akçakoca'da 38 kilometrelik sahil şeridi sessizliğe büründü.

25 bin olan nüfusunu özellikle bayram ve yaz aylarında 4'e katlayan turizm bölgesinde sahil, liman ve kordon boylarında sakinlik hakim oldu.

Mavi bayraklı Çuhallı sahili, Kale plajı ile limandaki balıkçıların kısıtlamaya uyduğu öğrenildi.


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