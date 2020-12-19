  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Batı Karadeniz'in "incisi" Akçakoca'da sessizlik drone ile görüntülendi
Aktüel

Batı Karadeniz'in "incisi" Akçakoca'da sessizlik drone ile görüntülendi

Yeniakit Publisher
2020-12-19 13:27:36 -
Batı Karadeniz'in "incisi" Akçakoca'da sessizlik drone ile görüntülendi

DÜZCE (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ülke genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Batı Karadeniz'in "incisi" olarak bilinen Düzce'nin turizm ilçesi Akçakoca'da sessizlik hakim oldu.

Normal zamanda hafta sonu çevre illerden gelenlerle yoğunluk yaşanan ilçede, kısıtlama nedeniyle sahil, liman ve kordon sessizliğe büründü.

Boş kalan mavi bayraklı Çuhallı sahili, Çınar Caddesi ile Fedai Karabıyık Parkı'ndaki sessizlik drone ile görüntülendi.

Limandaki balıkçıların da kurallara uyduğu ve limanın boş kaldığı görüldü.

Polis, bekçi ve zabıta ekipleri, bölgede denetimlerini sürdürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Başbakanın konvoyu geçtiği sırada bombalı saldırı! Çok sayıda ölü var
Gündem

Başbakanın konvoyu geçtiği sırada bombalı saldırı! Çok sayıda ölü var

Somali'de düzenlenen bombalı saldırıda 15 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Saldırının hemen öncesinde Başbakan Muhammed Hüseyin Roble..
Doğu Akdeniz'deki haklarımıza 'içimizdeki medya'dan inanılmaz algı operasyonu
Medya

Doğu Akdeniz'deki haklarımıza 'içimizdeki medya'dan inanılmaz algı operasyonu

'İçimizdeki medya' ülkemizin Doğu Akdeniz'deki haklarına ilişkin 'yazıklar olsun' dedirten bir algı operasyonuna imza attı.
Sokağa çıkma kısıtlaması başladı: Ek tedbilere dikkat!
Gündem

Sokağa çıkma kısıtlaması başladı: Ek tedbilere dikkat!

Bu akşam (Cuma) saat 21:00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması Pazartesi sabahı saat 05:00'da sona erecek.
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay