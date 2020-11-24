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Aktüel Batı Karadeniz doğa turizmi rotası olacak
Aktüel

Batı Karadeniz doğa turizmi rotası olacak

Yörede, çadır kamp alanları tespit çalışmaları tamamlandı

Yeniakit Publisher
2020-11-24 17:28:51 -
Batı Karadeniz doğa turizmi rotası olacak

KARABÜK (AA) - Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA), yörede turizmin çeşitlendirilmesi ve alternatif turizm olanaklarının geliştirilmesi amacıyla başlatılan çadır kamp alanları tespit çalışmalarının tamamlandığını duyurdu.

BAKKA'dan yapılan yazılı açıklamada, kültür turizmi ve ekoturizm açısından önemli bir potansiyel taşıyan, zengin orman varlığına ve kaynak değerlere sahip Batı Karadeniz'in gözde bir doğa turizmi rotası olarak görülmesinin hedeflendiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sürdürülebilir ve doğa dostu bir turizm hareketliliği yaratan doğa ve çadır kamplarına elverişli bölgelerin belirlenmesi ve tanıtılmasını amaçlayan bu çalışma kapsamında Zonguldak, Karabük ve Bartın'da 15 gün süren saha tespit çalışmaları tamamlandı. Çalışmayla doğal ve kültürel değerlerin turizme entegrasyonu ile doğa dostu turizm uygulamalarının yaygınlaştırılması ve doğaseverlerin Batı Karadeniz'i gözde bir doğa turizmi rotası olarak görmesi hedeflenmektedir.

Bu kapsamda Zonguldak'ta Çavuşağzı Koyu, Danaağzı Koyu/Tabiat Parkı, Bölüklü Yaylası, Harmankaya Şelalesi ve Dirgine; Karabük'te Bostancılar Göleti, Sarıçiçek Yaylası, Göktepe Yaylası, Eğriova Göleti, Sorgun Yaylası ve Alan Yaylası; Bartın'da ise Mugada, Kızılkum, Güzelcehisar, Bozköy sahilleri, Zoni Yaylası, Uluyayla, Kokurdan Yaylası alanları deneyimlenmiş olup sonuç raporu tamamlandığında ilgili paydaşlarla da ayrıca paylaşılacaktır."

Batı Karadeniz'in kamp karavan turizmi saha tespit çalışmasıyla ilgili basına servis edilen bazı bilgilerin bilinçli şekilde çarpıtıldığına, yanlış anlaşılma ve beklentilere yol açacak şekilde kamuoyuna aktarıldığına dikkat çekilen açıklamada, haberlerin gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.

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