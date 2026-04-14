Batı için toz taşınımı uyarısı!

Türkiye genelinde sıcaklıklar yükselirken doğuda kar, don ve çığ riski sürüyor; batıda toz taşınımı bekleniyor.

Türkiye genelinde hava sıcaklıkları hissedilir derecede artarken, doğu bölgelerinde yağış, zirai don ve çığ tehlikesi etkisini sürdürüyor. Batı kesimlerde ise toz taşınımı öne çıkıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, ülke genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Ancak Doğu Karadeniz ile Ordu ve Siirt çevrelerinde yağmur, Doğu Anadolu’nun doğusunda ise karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek.

Sabah ve gece saatlerinde özellikle doğu bölgelerde buzlanma, don, pus ve yer yer sis etkili olacak.

Batıda toz taşınımı

Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte Marmara ve Ege başta olmak üzere batı bölgelerde toz taşınımı bekleniyor. Bu durumun görüş mesafesinde düşüşe ve hava kalitesinde azalmaya yol açabileceği belirtiliyor.

Rüzgarın genel olarak güney ve batı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi beklenirken, Trakya’da yer yer kuzeyli rüzgarlar etkili olacak.

Çığ ve zirai don uyarısı

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli alanlarında çığ riski devam ediyor. Kar örtüsünün yoğun olduğu bölgelerde ani erimeler nedeniyle riskin artabileceği vurgulanıyor.

Öte yandan iç ve doğu kesimlerde zirai don tehlikesi dikkat çekiyor. Doğu Anadolu’nun doğusunda orta ve kuvvetli, diğer bazı bölgelerde ise hafif don bekleniyor.