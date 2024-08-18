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Ekonomi Batı her şeye yaptırım yapıyor ama bu maden hariç
Ekonomi

Batı her şeye yaptırım yapıyor ama bu maden hariç

Yeniakit Publisher
2024-08-18 21:21:00 -
Batı her şeye yaptırım yapıyor ama bu maden hariç

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un, Hollandalı iştiraki üzerinden, yaptırımların gölgesinde Batılı ülkelerle 2022'de yüzlerce milyon dolarlık uranyum ticareti yaptığı ortaya çıktı.

Rosatom'un Hollandalı iştiraki Uranium One Cooperatief adlı şirket, 2022 yılına ait yıllık raporunu açıkladı.

Raporda, Rus devlet şirketi Rosatom'un, Amstredam merkezli Uranium One Cooperatief'in hisselerinin sahibi olduğu ve şirketin elde ettiği karın bir kısmını Rosatom'a aktardığı belirtildi.

Hollanda'daki iştirakin Kazakistan ve Tanzanya'da nükleer hammadde çıkarma faaliyeti gösterdiği ifade edilen raporda, ABD ve AB ülkelerinden gelen yaptırımlara rağmen Batılı ülkelerde uranyum ticaretinin devam ettiği görüldü.

Rusya'nın uranyum sektöründeki etkinliğine değinilen raporda, Ukrayna savaşı sebebiyle çok sayıda Rus iş insanına ve şirketine yönelik yaptırımlara rağmen Hollandalı şirketin 2022'de 240,6 milyon dolar kar elde ettiği kaydedildi.

Rosatom'a ait Hollandalı işletmenin 2022 faaliyetleri kapsamındaki nakit akışının, bir önceki yıla göre 4 kattan fazla artarak 90,9 milyon dolara ulaştığı vurgulandı.
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ROSATOM'A YAPTIRIM UYGULANAMADI

Raporla ilgili Hollanda kamu yayıncısı NOS'ta yer alan haberde, Avrupa'nın uranyum konusunda Rusya'ya bağımlılığı sebebiyle Rosatom'a henüz yaptırım uygulanamadığı ve bu duruma yönelik özellikle ABD'den yaptırım uygulanması çağrılarının arttığı belirtildi.

Rusya'nın uranyum üretimi ve kullanımı denkleminden çıkarılmasının henüz mümkün olmadığı aktarılan haberde, Batı'daki nükleer sektörün, dünyanın en büyük zenginleştirilmiş uranyum tedarikçisi olan ve pazarın yüzde 35'lik kısmını elinde bulunduran Rosatom olmadan yapamayacağı ifade edildi.

Çekya, Slovakya, Bulgaristan, Macaristan ve Finlandiya'daki eski Sovyet nükleer santrallerinin genel olarak Rus yakıt çubuklarıyla çalıştığı kaydedilen haberde, Avrupalı şirketlerin bu duruma alternatif geliştirmeye çalıştığı belirtildi.

Haberde, Norveç merkezli çevre örgütü Bellona tarafından yapılan araştırmada, Avrupa'nın Rusya'dan nükleer yakıt ithalatının 2023'te bir önceki yıla göre iki katına çıktığının tespit edildiği bilgisine yer verildi.

Bellona'nın araştırmasında, özellikle Slovakya ve Çekya'nın, muhtemelen gelecekteki yaptırımların beklentisiyle Rusya'dan önemli ölçüde daha fazla alım yaptığı aktarıldı.

Kaynak: AA

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