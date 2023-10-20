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Gündem Batı basını esas korkularını yazdı: Demir Kubbe çökebilir
Gündem

Batı basını esas korkularını yazdı: Demir Kubbe çökebilir

Yeniakit Publisher
2023-10-20 08:22:00 - 2023-10-20 08:28:50
Batı basını esas korkularını yazdı: Demir Kubbe çökebilir

Bloomberg, Ortadoğu'daki çatışmanın büyümesi halinde İsrail'in Demir Kubbe hava savunma sisteminin, füze saldırılarıyla başa çıkamayabileceğini yazdı. Bloomberg, Ortadoğu'daki çatışmanın büyümesi halinde İsrail'in Demir Kubbe hava savunma sisteminin, füze saldırılarıyla başa çıkamayabileceğini yazdı.

Bloomberg'in uzmanlara dayandırarak verdiği habere göre, İsrail'in ABD desteğiyle geliştirilen yüksek teknolojili Demir Kubbe hava savunma sistemi, Ortadoğu'daki çatışmanın büyümesi halinde füze saldırılarıyla başa çıkamayabilir.

Haberde, çatışmanın daha da tırmanması durumunda, Demir Kubbe önleme oranının yüzde 80'e kadar hafif bir düşüşünün bile düşürülemeyen füze sayısında artışa yol açabileceği belirtildi.

 

Washington merkezli düşünce kuruluşu Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi’nde araştırmacı olarak görev yapan Shaan Sheikh, ajansa verdiği demeçte, “Hizbullah mevcut çatışmaya girerse, Demir Kubbe'nin füze ateşi altında ezilme riski kesinlikle var" dedi.

Uzman, Lübnan Hizbullah'ının dünyadaki ‘en silahlı devlet dışı aktör’ olduğunu ve güdümsüz topçu roketlerinin yanı sıra balistik, uçaksavar ve tanksavar füzelerinden oluşan çok geniş bir cephaneliğe sahip olduğuna dikkat çekti.
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George Washington Üniversitesi’nden Prof. Aleksandr Downs ise, Hizbullah'ın füze cephaneliğinin ‘kalite ve kesinlik’ açısından Hamas’tan üstün olduğunu belirterek, Hizbullah'ın büyük bir salvo ateşlemesi durumunda mermilerin önemli bir kısmının İsrail'in hava savunma sistemini delebileceğininin altını çizdi.

Bloomberg'e göre, Hizbullah'ın elinde 100 bine yakın füze bulunuyor.

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Yorumlar

Timur

Yahu siz bari yapmayın hizbullahın patronu israil iran israilin uşağı bunu hala goremedinizmi saddama 1000 lerce füze atan iran israile tarihinde 1 tane füze atmışmı atmaz çünki onların üst yönetimi israil ajanı
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