Batı Akdeniz’den 6 ayda 921 milyon dolar ihracat

Antalya, Burdur ve Isparta illerini kapsayan Batı Akdeniz’den yılın ilk yarısında 921 milyon 455 bin 278 dolarlık ihracat gerçekleşti. Bölgeden gerçekleşen ihracatta geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,14 oranında gerileme yaşandı. Sadece Haziran ayında gerçekleşen ihracat ise 129 milyon 552 bin 975 dolar ihracat gerçekleşti. Kış aylarında yaşanan doğal afetler yaş meyve sektörünü olumsuz etkilerken, yaz meyvelerinin ihracatı ile sektörün ülkemize kazandıracağı döviz miktarının artması bekleniyor. Dağlarda karların erimesi, iklime bağlı çalışma şartlarının iyileşmesi dolayısıyla mermer üretiminin artması, haliyle bu olumlu tablonun ihracata da yansıması bekleniyor.

1 Ocak ila 30 Haziran tarihleri arasında en fazla ihracatın yaş meyve sebze sektöründe yaşandığını söyleyen Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkanı Hakkı Bahar, ikinci en fazla ihracatın da maden sektöründe gerçekleştirildiğini kaydetti. Bahar, "Bölge ihracatının lokomotifi durumundaki iki sektörün ihracatı yarım milyar dolara yaklaştı. Demir ve demir dışı metaller sektörü en fazla ihracat gerçekleştiren ilk 5 sektör arasında yüzde 65 oranındaki ihracat artışıyla, ihracatını en fazla artıran sektör oldu" dedi.

Batı Akdeniz’den en fazla ihracatın geçmiş yıllarda olduğu gibi Çin Halk Cumhuriyeti’ne gerçekleştiğini hatırlatan Bahar şöyle devam etti: "Almanya bu dönemde en fazla ihracat yapılan ikinci olma özelliğini elde etti. Çin’de yaşanan daralmaya rağmen Rusya’ya yapılan ihracatta yüzde 17,31 oranında artış yaşandı. Bölgemizden gerçekleşen ihracatta en fazla artışın yaşandığı ülke Özbekistan oldu. Özbekistan’a yüzde 78,26 oranında artışla 52.5 milyon dolar ihracat gerçekleşti."

BAİB Yönetim Kurulu olarak, bölge ihracatını artırmak için başlattıkları çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini bilgisini paylaşan Hakkı Bahar, "Bu çerçevede Temmuz ayında Rusya’da sanayi ürünleri fuarı Innoprom 2019’a katılacağız. Ayrıca Eylül ayında İtalya’da düzenlenecek olan Marmomacc mermer fuarıyla, Rusya’da düzenlenecek olan World Food Moscow fuarıyla eş zamanlı sektörel ticaret heyetleri düzenleyeceğiz. Gıda ve mermer sektöründe yürüttüğümüz URGE projelerimiz için de yurt dışı heyetler organize edeceğiz" diye konuştu.