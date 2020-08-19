Batı Afrikalı liderler Mali'ye gidiyor

DAKAR (AA) - Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), askeri darbenin yaşandığı Mali'ye bir heyet gönderecek.

Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita'nın dün zorla istifa ettirildiği darbenin ardından Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Nijer Cumhurbaşkanı Mahamadou Issoufou, Gana Devlet Başkanı Nana Akuffo-Addo ve Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara'dan oluşan ECOWAS heyeti, başkent Bamako'da görüşmelerde bulunacak.

ECOWAS, aynı heyetle daha önce de Keita ile istifasını isteyen muhalif M5 RFP platformu arasında ara buluculuk görevi üstlenmiş ancak bu girişim başarısız olmuştu.

Başkent Bamako'ya 15 kilometre mesafede bulunan ve 2012'de dönemin Cumhurbaşkanı Amadou Toumani Toure'nin devrilmesinde de önemli rol oynayan Kati garnizonunda ayaklanan bir grup asker, dün araçlarla başkente gelmişti.

Bazı bakanlarla, yüksek rütbeli askerler alıkonulurken, hükümet binaları ve resmi kurumlar boşaltılmıştı.

Keita, öğleden sonra konutundan askerler tarafından alınarak darbenin başladığı Kati kışlasına götürülmüş, gece yarısı da devlet televizyonundan istifa ettiğini açıklamıştı.

Keita'nın istifasından birkaç saat sonra da darbeciler televizyondan seçimlerin kısa sürede yapılacağını, siyasi ve sivil bir geçiş döneminin yaşanacağını duyurmuştu.



