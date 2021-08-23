Batı, Afganistan üzerinden kaos pompalıyor

Afganlara tüm çıkış yollarının açık tutulmasını isteyen Avrupa ülkeleri diğer yandan mülteci kabul etmeye yanaşmıyor. Batı ülkelerinin sınırlarına çelik duvarlar inşa edip mültecileri Türkiye’ye yönlendirmesi büyük tepki görüyor...

İkiyüzlü Avrupa

Konuya ilişkin Akit’e konuşan AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, insanların kendi yurtlarının daha kıymetli olduğunu vurgulayarak şunları dile getirdi: “Taliban’ın, Afgan vatandaşların sükunetini koruması yönünde açıklamaları var. Ancak Avrupa, sürekli oraya sınırları açın diyerek kaos pompalıyor. Avusturya Başbakanı Türkiye’ye gelmeleri yönünde demeçler veriyor. Türkiye şu anda yeterince mülteciyi konuk ediyor. Şu anda iç siyasette misafirlerimizin yurtlarına dönüp, dönmemesi tartışılıyor. Gönlümüzde yatan bu misafirlerimizin uygun şartlar oluştuğu zaman da ülkelerine dönmesidir. Sayın Cumhurbaşkanımız ülkemizde bulunan Afgan göçmenlerle ilgili sayıları da ortaya koydu. Bu sayı dışında ülkeye kaçak girenler yakalanıp tekrar geri gönderiliyor. Türkiye mülteci kapasitesini doldurmuş durumda. Ancak Avrupa’nın bu tür açıklamaları bölge coğrafyasını karıştırmaya yöneliktir. Özellikle Türkiye’ye karşı bu girişim planlanıyor.”

Niyetleri kötü

“Madem ülkelerine mülteci kabul etmeyecekler neden sınırların açılmasını istiyorlar” diye soran Erdoğan, şöyle devam etti: “Bu söylemler iyi niyetli değildir. Her zamanki gibi iki yüzlü tavırlarının bir örneğidir. Bunların bütün maksadı bölgeyi sürekli sorunlarla uğraştırmak. Kendi güçlerinin üstünde bir güç oluşmamasını sağlamaktır. Bu projelerinde de ne yazık ki başarılı olamıyor. Özellikle ülkemiz güçlenerek bunlara gerekli cevabı verdi. Afganistan’da bulunan insanların bir çoğu bizim soydaşımız. O insanların bölgelerinde kalıp yaşamını sürdürebilmeleri için yine Türkiye öncülük edecektir. Bizim Kabil Havalimanı’nda kalmak istememizin sebebi budur. Biz gittiğimiz yere barış ve huzuru getiriyoruz. Afganistan’da Türkiye’nin olması demek dengelerin tekrar yerine oturması demektir. Biz orada olursa bu göç sorunu da ortadan kalkacaktır. Bizim Afganistan’da her türlü yapıyla görüşme istememizin sebebi budur. Avrupa’nın ortalığı karıştırmasına engel olmaktır.”

