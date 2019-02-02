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Bataryası şişen cep telefonu bomba gibi patladı

Tokat'ın Niksal ilçesinde bataryası şiştiği için tamire getirilen cep telefonu, tamirci telefonu açarken bomba gibi patladı. Kazada, tamircinin elinde yanıklar oluştu.

02 Şubat 2019 Cumartesi 11:50
Bataryası şişen cep telefonu bomba gibi patladı

Tokat'ın Niksar ilçesinde şişen cep telefonu bataryası tamir için getirildiği dükkanda patladı. Patlama anı iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, Tokat'ın Niksar ilçesi Danişmend Gazi Bulvarı üzerindeki cep telefonu tamiri yapan bir iş yerinde meydana geldi. Cep telefonunun bataryası şişen müşteri, telefonun bataryasını değiştirmek için cep telefonu tamircisi Cafer Koldan'a getirdi. Tamirci, tezgahın üzerine konulan telefonu eline alıp bataryayı çıkartmak isterken bir anda patlayarak alev aldı. Telefon tamircisi Koldan, alev alan bataryayı saniyeler içinden elinden yere doğru fırlattı. Bataryanın patlaması ve yaşanan panik anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Bataryanın alev alıp patlaması sonucu parmakları yanan telefon tamircisi Cafer Koldan,"Müşterimiz bataryanın şişmesiyle geldi. Bataryanın değiştirilmesini istedi, bataryanın kapağını söktüm, kapağını aldım, bataryaya müdahale ederken elimde bir anda alev aldı ve patladı. Ani bir refleksle bataryayı kaldırıp attım elim yandı iki parmağımda yanık var." dedi.

İnsanların bataryalarına dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Koldan,"Herkes bataryalarının şarj sürelerine dikkat etsin, şişen bataryalarını mutlaka değiştirsinler. Vatandaşlarımızın iyiliği için bunu söylüyorum. Ben deneyimli olduğum için şükür büyük bir olay yaşamadım. Ama farklı sonuçlarda olabilirdi. İnsanların dikkat etmesi gerekiyor, çünkü farklı sonuçlar da ortaya çıkabiliyor." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 02 Şubat 2019 Cumartesi 11:50
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  6. cep telefonu patlaması
  7. Cafer Koldan

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