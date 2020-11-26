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Gündem Batan teknedeki 19 göçmen son anda kurtarıldı
Gündem

Batan teknedeki 19 göçmen son anda kurtarıldı

Mersin'in Anamur ilçesi açıklarında batmak üzere olan fiber tekne içerisindeki 19 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2020-11-26 02:38:00 -
Batan teknedeki 19 göçmen son anda kurtarıldı

Mersin'in Anamur ilçesine bağlı Yakacık açıklarında içerisinde düzensiz göçmenler bulunan fiber teknenin yakıtının bitmesi nedeniyle sürüklenerek su aldığı ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik Komutanlığı botu, bölgeye doğru hareket etti.

Tekne içerisindeki 19 düzensiz göçmen kurtarılırken, ülkeyi yasadışı yollarla terk etmeye çalışan 2 şüpheli yakalandı.

Yakalanan göçmenler karaya çıkartıldı.

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