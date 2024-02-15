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Gündem Batan gemideki mürettebat bu anonsla aranıyor, "Orada kimse var mı?"
Gündem

Batan gemideki mürettebat bu anonsla aranıyor, "Orada kimse var mı?"

Yeniakit Publisher
2024-02-15 11:43:00 -

Balıkesir'in Marmara Adası ilçesinden yola çıktıktan sonra denizde fırtınaya yakalanıp İmralı Adası açıklarında batan mermer tozu yüklü geminin mürettebatı aranıyor. Sahil güvenlik ekipleri, bir boş can salı ile gemiye ait boş can simidi buldular. Sahil güvenlik ekipleri, "Kimse var mı?" anonslarıyla fırtınalı denizde gemicileri arıyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da 2 sahil güvenlik gemisi, 2 sahil güvenlik botu, Kıyı Emniyeti'ne ait 2 römorkör bölgede çalıştığını, 1 sahil güvenlik korveti ve bir sahil güvenlik uçağının da bölgeye intikal edeceğini kaydetti. Hazır bekletilen helikopter ise hava şartları düzelirse havalanacak.

Sabah saatlerinde acil durum sinyali gönderen ve yaklaşık bir saat sonrasında irtibatı kesilen Batuhan A isimli 69 metre boyundaki kuru yük gemisi İmralı'nın güneyinde batmıştı. Sahil güvenlik botlarının dalgalarla boğuşup bölgede arama kurtarma çalışması yaptığı anların görüntüsünü İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya paylaştı.

Sahil güvenlik ekipleri, Karacabey ilçesi Kurşunlu barınak önlerinde boş can salı bulduklarını, bir de Batuhan A gemisine ait simit bulduklarını kaydettiler.

Bu arada İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Bu sabah 06.30’da Marmara Denizi’nde, Bursa Karacabey açıklarında içerisinde 6 mürettebat bulunan Batuhan A isimli bir ticari geminin ağır hava ve deniz şartları nedeniyle batmaya başladığı bilgisinin alınmıştır.Olay mahalline derhal 2 Sahil Güvenlik Gemisi ve 2 Sahil Güvenlik Botu sevk edilmiş, eş zamanlı olarak Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından da 2 adet römorkör bölgede görevlendirilmiştir. Başlatılan arama kurtarma faaliyetleri neticesinde geminin battığı değerlendirilen bölgede 1 adet boş can salı tespit edilmiştir. Arama kurtarma çalışmalarına destek olmak üzere 1 Sahil Güvenlik Korveti ve 1 Sahil Güvenlik Uçağı da bölgeye intikal etmek üzere görevlendirilmiştir. Olumsuz hava şartları sebebiyle bölgeye intikal edemeyen 1 Sahil Güvenlik Helikopteri hazır olarak beklemekte, hava şartlarının müsade etmesi ile birlikte derhal intikale geçecektir. Bölgede başlatılan arama kurtarma faaliyetlerine devam edilmektedir."
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Öte yandan, batan geminin Balıkesir Bandırma ilçesindeki bir denizcilik firmasına bağlı olduğu, firma sahibinin de gemide olduğunun değerlendirildiği, kardeşinin ise Karacabey Kurşunlu bölgesindeki arama kurtarma çalışmasına katıldığı öğrenildi.

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