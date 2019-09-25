Başvuruları kaçırmayın! Kamuda istihdam fırsatı

Akit Ekonomi

Son bir ay içerisinde bakanlıklardan yapılan açıklamalarda art arda eleman alımı yapılacağı bilgileri yansıyor. Sağlık Bakanlığı’na 12 bin sözleşmeli personel alımıyla başlayan süreçte, Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Orman Genel Müdürlüğü’ne (OGM) 5 bin personel, Adalet Bakanlığı bünyesinde bin 300 hâkim ve savcı adayı, Emniyet Genel Müdürlüğü’ne iki bin komiser yardımcısı adayı ve 500 kadın özel harekât polisi, İçişleri Bakanlığı bünyesinde 100 kaymakam adayı, Sahil Güvenlik Komutanlığına 240 uzman erbaş, Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesine ise 785 sözleşmeli personel alımı yapılacak. Kamu kurumlarında da benzer bir şekilde personel alımlarına dair açıklamalar ard arda geldi. Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu (TMSF)fon denetçi yardımcısı, fon uzman yardımcısı ve fon avukatı olmak üzere toplam 35 personel, Sermaye Piyasası Kurumu (SPK) 20 uzman yardımcısı alımı gerçekleştirecek. Üniversiteler sözleşmeli personel ve akademik personel için kapıları aralayacak, birçok üniversite de akademik personel alımına dair ilâna çıktı.

Emniyete 2 bin 500 yeni personel

Emniyet Genel Müdürlüğü iki bin komiser yardımcısı adayı alımı yapacak, ilana göre Polis Akademisi Başkanlığı’na bağlı yüksek ücretle 21 sözleşmeli bilişimci Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Merkez Teşkilatı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’na giriş sınavıyla 21 sözleşmeli bilişim personeli alacak. 2018 veya 2019 KPSS P3 (B) grubu puanının yüzde 70’i veya diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve (YDS) yüzde 30’unun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre Bakanlık tarafından gerçekleştirilecek yazılı, sözlü ve uygulamalı sınav başarı sırasına göre yerleştirme yapılacak. Başvurular 9 Ekim’de sona erecek. Sahil Güvenlik Komutanlığı’na sınavla 240 uzman erbaş alımı yapılacak. Bu kontenjanın dağılımı 90’ı motorcu, 30’u ikmal (aşçı), 80’i şoför, 20’si kurbağa adam, 20’si dalıcı belgeli kurbağa adam şeklinde olacak. 19 Eylül’de başlayan başvuru süreci 30 Eylül’de sona erecek.

TMSF 35 personel alacak

Yazılı ve sözlü giriş sınavı 5 fon denetçi yardımcısı, 15 fon uzman yardımcısı ve 15 fon avukatı kadroları için yapılacak. 7 Ekim’de başlayacak sınav başvuruları 28 Ekim 2019’da sona erecek.

Bin 300 hâkim ve savcı adayı

Adalet Bakanlığı, 2019 dönemi için tespit edilen ihtiyaç durumuna göre yazılı sınav ve mülakat ile 9-5 dereceli kadrolara bin adli yargı hakimi ve savcı adayı, 200 avukatlık mesleğinden hakim ve savcı adayı, 100 idari yargı hakim adayı olmak üzere bir 300 hakim ve savcı adayı alacak. Yazılı yarışma sınavları ÖSYM tarafından 29 Aralık 2019 Pazar günü Ankara’da iki oturumda yapılacak. Sınav başvuruları 31 Ekim-7 Kasım 2019 tarihleri arasında yapılacak.

Nereye kaç kadro açıldı Son başvuru tarihi

İçişleri Bakanlığı kaymakam adayı / 100 25 Eylül

TÜBİTAK Uzman Yardımcısı / 1 26 Eylül

Emniyet Genel Müdürlüğü Komiser Yardımcısı / 2 bin 27 Eylül

Bayan Özel Harekat Polisi / 500 27 Eylül

SPK Başkanlığı Uzman Yardımcısı / 20 4 Ekim

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) / 35 28 Ekim

Hâkim ve Savcı Adayı / 1.300 7 Kasım

Nükleer Düz. K. veri hazırlama ve kontrol işletmeni / 15 4 Ekim

TÜBİTAK Uzay Tek. A. Enst.-araştırmacı-teknisyen / 28 9 Ekim

Sözleşmeli̇ personel alımı başvuruları Son gün

Selçuk Üniversitesi / 6 30 Eylül

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi / 5 30 Eylül

Konya Teknik Üniversitesi / 9 1 Ekim

Necmettin Erbakan Üniversitesi / 6 4 Ekim

İstanbul Üniversitesi / 94 4 Ekim

Boğaziçi Üniversitesi / 5 7 Ekim

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü / 8 27 Eylül

Orman Mühendisi / 1.150 7 Ekim

Orman Muhafaza Memuru / 2.700 7 Ekim

Adalet Bakanlığı / 29 7 Ekim

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı / 21 9 Ekim

Kültür ve Turizm Bakanlığı / 785 9 Ekim

Orman Genel Md. Pilot / 4 14 Ekim

TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü /28 9 Ekim