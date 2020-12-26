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Ekonomi Başvuru yapacaklar dikkat! Parasal sınır arttı
Ekonomi

Başvuru yapacaklar dikkat! Parasal sınır arttı

Tüketicilerin kusurlu, ayıplı mal ve hizmetlere ilişkin haklarını aradığı Tüketici Hakem Heyeti başvurularında parasal sınır yükseltildi. Bundan sonra fiyatı 11 bin 330 liraya kadar olan kusurlu mal ya da hizmet için Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurulabilecek.

Yeniakit Publisher
2020-12-26 17:35:00 -
Başvuru yapacaklar dikkat! Parasal sınır arttı

Vatandaşların anlaşmazlık durumunda ürün ya da hizmete ilişkin olarak başvurdukları Tüketici Hakem Heyeti'nde parasal sınırlar yeniden değerleme oranı olan yüzde 9.11 ile güncellendi.

Buna göre 7550 liraya kadar olan uyuşmazlıklarda İlçe Tüketici Hakem Heyeti'ne,

Büyükşehir statüsünde olan illerde 7.550 (yedibinbeşyüzelli) Türk Lirası ile 11.330 (onbirbinüçyüzotuz) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri'ne,

Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 11.330 (onbirbinüçyüzotuz) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri'ne,

Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde 7.550 (yedibinbeşyüzelli) Türk Lirası ile 11.330 (onbirbinüçyüzotuz) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri'ne başvuru yapılacak.

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