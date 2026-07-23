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Yerel Bastonlu yaşlı kadın park yerini kimseye kaptırmadı
Yerel

Bastonlu yaşlı kadın park yerini kimseye kaptırmadı

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Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bir sürücü ile yaşlı kadın arasında park yeri tartışması yaşandı. Tartışma esnasında sürücü otomobilini yaşlı kadının üzerine sürdü. Bostonlu kadının pes etmemesi üzerine sürücü olay yerinden uzaklaştı.

Kayseri'de, Sahabiye Mahallesi Ahi Evran Caddesi üzerinde, bir aracın çıkması sonucu boşalan park yerine otomobiliyle girmek isteyen sürücüyü, bastonuyla gelen yaşlı bir kadın durdurdu. Kendilerinin daha önceden geldiğini söyleyerek, otomobilin park yerine girmesine izin vermeyen yaşlı kadın ile otomobil sürücüsü arasında tartışma yaşandı. Sürücüsü kendisinin park yapmasına izin vermeyen kadının üzerine otomobilini sürerken, kadının pes etmemesi sonucu park etmekten vazgeçerek olay yerinden uzaklaştı.

Öte yandan, kısa süreli tartışma ve sürücünün otomobili kadının üzerine sürdüğü görüntüler bir aracın kamerası ve cep telefonu tarafından anbean kaydedildi.

Park etmiş otomobil içinde cansız bedeni bulundu
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