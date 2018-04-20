Başsavcılıktan olaylı derbiye ilişkin açıklama

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar'ın imzasını taşıyan yazılı açıklama şöyle:

SORUŞTURMA 3 SUÇTAN YÜRÜYOR

"19.04.2018 tarihinde Kadıköy Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’nda oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş futbol müsabakası esnasında çıkan ve Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş’in de yaralanmasıyla sonuçlanan olaylarla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca Silahla Yaralama, Müsabaka Alanına Yasak Madde Sokma ve Seyircilere Temin Etme, Müsabaka Alanında Yanıcı/Yakıcı Madde Kullanma suçlarına ilişkin 2018/82401 no.lu dosya üzerinden soruşturma başlatıldı."