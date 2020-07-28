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Başsavcı Ömer Akıncı kimdir? Ömer Akıncı vefat mı etti?

Son dakika haberler: İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Bürosundan sorumlu Başsavcı Vekili Ömer Akıncı, 50 yaşında hayatını kaybetti. Peki Başsavcı Ömer Akıncı kimdir? Başsavcı Ömer Akıncı neden öldü, hastalığı neydi?

Yeniakit Publisher
2020-07-28 10:39:00 - 2020-07-28 10:40:27
Başsavcı Ömer Akıncı kimdir? Ömer Akıncı vefat mı etti?

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Bürosundan sorumlu Başsavcı Vekili Ömer Akıncı, kalp krizi sonucu 50 yaşında hayatını kaybetti. Adli tatil dolayısıyla Balıkesir'de bulunan Akıncı'nın, geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdiği öğrenildi.  Başsavcı Vekili Ömer Akıncı'nın cenazesinin yarın Balıkesir'de toprağa verileceği belirtildi. 

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Akıncı'nın ölümüne ilişkin Twitter hesabından şu mesajı paylaştı: "İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekilimiz Ömer Akıncı'nın geçirdiği ani bir rahatsızlık nedeni ile vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve yargı camiasına başsağlığı dilerim."

HSK'dan başsağlığı mesajı

HSK Başkanvekili ve 2. Daire Başkanı Mehmet Yılmaz da Twitter hesabından yayınladığı mesajda, “Değerli meslektaşımız İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ömer Akıncı’nın geçirdiği ani bir rahatsızlık nedeni ile vefat ettiğini üzüntü ile öğrendik, kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve yargı camiamıza başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun” ifadelerini kullandı.

 

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