Başsavcı Dönmez’den "ünlüler" operasyonu sinyali: Yeni bir dalga geliyor!
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez, adliye muhabirleriyle bir araya gelerek yasa dışı bahis, uyuşturucu ve suç örgütlerine yönelik yürütülen kritik soruşturmalar hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Başsavcı Dönmez, özellikle cemiyet hayatını ve sanat dünyasını yakından ilgilendiren yeni operasyonların kapıda olduğunun mesajını verdi.
Uyuşturucu ve yasa dışı bahis dosyalarında tanınmış isimlere yönelik incelemelerin derinleştiğini belirten Dönmez, şu bilgileri paylaştı:
- Uyuşturucu Soruşturması: "Ünlüler uyuşturucu dosyası" kapsamında bugüne kadar 255 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Adli Tıp Kurumu’na sevk edilen 219 kişiden 169’unda uyuşturucu maddeye rastlandı.
- Yeni Veriler Elde Edildi: Dosya kapsamında 32 kişi tutuklanırken, soruşturmanın genişleyeceği vurgulandı. Dönmez, "İşin içerisinde ünlülerin ve iş adamlarının olduğu yeni veriler elde ettikçe savcılığımıza davet edilecekler" dedi.
- Dev Bahis Operasyonu Yolda: Yasa dışı bahisle ilgili bugüne kadar yapılanlardan çok daha kapsamlı bir çalışmanın yürütüldüğünü ifade eden Başsavcı, "Tanınan isimlerin de olduğu büyük soruşturma çalışmamızı yakında duyuracağız" ifadelerini kullandı.
Suç örgütlerine darbe: 763 kişiye dava
Başsavcı Dönmez, organize suç örgütlerine yönelik yürütülen hukuki süreçler hakkında da güncel rakamları paylaştı:
- BARIŞ BOYUN Örgütü: Örgüt liderinin İtalya’daki iade süreci takip edilirken, toplam 763 kişi hakkında kamu davası açıldı.
- DALTONLAR Grubu: Bu suç grubuna yönelik yürütülen soruşturmalar neticesinde 181 kişi hakkında dava açıldı.
- Çocuklar Hedefte: Suç örgütlerinin reklamlarını yaparak çocukları hedef aldığını belirten Dönmez, Adalet Bakanlığı’nın bu konuda ceza miktarlarını artıracak yeni yasal düzenlemeler üzerinde çalıştığını kaydetti.
Belediyeler ve sporda şike dosyaları
Soruşturmaların sadece suç örgütleri ve ünlülerle sınırlı olmadığını belirten Dönmez, diğer kritik başlıkları şöyle sıraladı:
- İBB ve İlçe Belediyeleri: İBB iştiraklerine yönelik incelemelerin devam ettiği; Büyükçekmece, Gaziosmanpaşa ve Bayrampaşa belediyelerine ilişkin iddianamelerin 2 hafta içinde hazır olacağı açıklandı.
- Futbolda Bahis ve Şike: Futbolda şike ve bahis soruşturmasında 129 kişi hakkında çalışma yapıldığı, 56 kişi hakkında dava açıldığı bildirildi. Bu dosyada şu an tutuklu kalmadığı ancak incelemelerin futbol dışındaki spor dallarına da sıçrayabileceği ifade edildi.
Başsavcı Dönmez, uyuşturucuyla mücadelede Avrupa’daki çalışma gruplarına dahil olduklarını ve Fransa, Hollanda, Belçika gibi ülkelerle anlık bilgi paylaşımı yaparak uluslararası baronlara yönelik operasyonların süreceğini de sözlerine ekledi.