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Başrolde CHP var! 15 Temmuz gecesi salaya tepki gösteren başkana sahip çıktılar

Bilecik'in İnhisar Belediye Başkanı Ayhan Ödübek CHP'ye geçtiğini açıkladı. Ödübek, 15 Temmuz darbe girişimi sürecinde okunan salaya tepki gösterip imamı darp etmişti.

29 Ekim 2018 Pazartesi 16:03
Başrolde CHP var! 15 Temmuz gecesi salaya tepki gösteren başkana sahip çıktılar

Bilecik'in İnhisar Belediye Başkanı Ayhan Ödübek CHP'ye geçti.

İnhisar Belediye Başkanı Ayhan Ödübek hakkında, bir imamı darbe girişimi gecesinde ezan ve sela okumaması için darp edip, caminin şalterlerini indirdiği iddiasıyla soruşturma başlatılmış, ardından partisi MHP'den istifa etmişti.

Ödübek, yaklaşık 2 yıl bağımsız belediye başkanlığı görevi yürütürken, dün ilçede düzenlenen Nar Festivali'nde CHP Bilecik Milletvekili Yaşat Tüzün tarafından kendisine CHP rozeti takılarak, CHP'ye geçti.

Haber Tarihi: 29 Ekim 2018 Pazartesi 16:03
  1. Bilecik
  2. CHP
  3. İnhisar Belediye Başkanı Ayhan Ödübek

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  • berzah_berzah_36 dk önce
    yani yuvasına geri dönmüş,ait olduğu yere gitmiş,seçimde seçmen gösterecek ona sala dan mı ezandan mı rahatsız olduğunu,adam gibi çık bari,benim cenazemde sala okunmasın de,ezandan sala dan rahatsız oluyorum de,ha olmadı cenaze namazımda kılınmasın de,yap bu adamlığı bari,kendinle çelişme hayatta iken karşı olduğun bir şeyi ölünce de isteme vasiyet et,hodri meydan sana mikrofon sende bekliyoruz
  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş36 dk önce
    bir kere chpkk nın kimliğini iyi tahlil edin nedir kimdir chpkk. türk isimli yahudilerin vede hıristiyanların atatürk (esasında atatürküde sorgulamak gerekir)önderliğinde kurmuş olduğu bir partidir. zaten orta doğudaki olayların baş çıbanı ısrael vede abd yi yöneten yahudilerdir. gerek daeş -pkk -pyd-dhkpc - fatöş vesaire terör örgütleri bunların besleyip tc nin vede orta doğunun başına bela ettikleri piçleridir. kahrolsun pislik yahudiler ısrael vede sömürge piçi abd. tc içindeki hıristiyan bilhassa yahudileri çok sıkı denetleyin. chpkk parti değil tc nin içine yahudiler tarafından yerleştirilmiş yahudilerin truva atıdır.chpkk hıristiyanların kurduğu bilhassa yönetiminde yahudilerin türk isimleri altında yönettikleri partidir. atatürkçülük maskeleridir. Nasıl ki dini ve dini duyguları istismar edenler varsa Atatürkü ve onun fikirlerinide istismar edenler var bu chpkk dır.
  • dedelerdedeler1 sa önce
    imam darp etmek nedir pezevenkler bu vatan sahipsiz mi?
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