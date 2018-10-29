Başrolde CHP var! 15 Temmuz gecesi salaya tepki gösteren başkana sahip çıktılar
Bilecik'in İnhisar Belediye Başkanı Ayhan Ödübek CHP'ye geçtiğini açıkladı. Ödübek, 15 Temmuz darbe girişimi sürecinde okunan salaya tepki gösterip imamı darp etmişti.29 Ekim 2018 Pazartesi 16:03
Bilecik'in İnhisar Belediye Başkanı Ayhan Ödübek CHP'ye geçti.
İnhisar Belediye Başkanı Ayhan Ödübek hakkında, bir imamı darbe girişimi gecesinde ezan ve sela okumaması için darp edip, caminin şalterlerini indirdiği iddiasıyla soruşturma başlatılmış, ardından partisi MHP'den istifa etmişti.
Ödübek, yaklaşık 2 yıl bağımsız belediye başkanlığı görevi yürütürken, dün ilçede düzenlenen Nar Festivali'nde CHP Bilecik Milletvekili Yaşat Tüzün tarafından kendisine CHP rozeti takılarak, CHP'ye geçti.
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