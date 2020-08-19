Basra’da kadın aktivist öldürüldü

BAĞDAT (AA) - Irak’ın Basra kentinde kadın sivil aktivist Riham Yakup ve arkadaşı, kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıda öldürüldü.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ülkenin güneyindeki Basra’da aynı zamanda tıp doktoru olan aktivist Yakup ve arkadaşı, içinde bulundukları arabada kimlikleri henüz belirlenemeyen kişilerce silahlı saldırıya uğrayarak öldürüldü.

Olayın yaşandığı araca ait fotoğraflar sosyal medyada paylaşılırken, yüzlerce Iraklı tepki gösterdi.

Basra güvenlik birimlerinin inceleme başlattığı bildirildi.

- Başbakan, Washington’dan tepki gösterdi

ABD’de bulunan Başbakan Mustafa el-Kazımi, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda “Basra Polis Dairesi Başkanı ve bazı güvenlik yetkililerini yaşanan son suikast eyleminden sonra görevden aldık. Katillerin tehditlerine boyun eğmek kabul edilemez. İçişleri Bakanlığının güvenlik ve emniyet birimlerinin suçlulara karşı toplumsal güvenliği sağlaması için gerekenleri yapacağız.” ifadelerini kullandı.

Basra’da 5 gün önce de sivil aktivist ve gösterilere öncülük eden Tahsin Usame kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıda öldürülmüştü.

Irak’ın başkenti Bağdat ve güney kentlerinde ülkedeki yolsuzlukları protesto eden göstericiler ve aktivistlere yönelik zaman zaman suikast girişimleri yaşanıyor.

Irak hükümeti, söz konusu saldırı ve suikast eylemlerine karışanlar hakkında bilgi paylaşmıyor.



