Basra Körfezi'nde ada gerilimi! İran'dan BAE ve Kuveyt'e uyarı
Basra Körfezi'nde bulunan üç ada için Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt tarafından yapılan açıklamaya İran'dan sert tepki geldi.
İran, kontrolünde olan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) de egemenlik iddiasında bulunduğu Basra Körfezi'ndeki üç ada hakkında Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt'in yaptığı ortak açıklamayı "müdahaleci" olarak nitelendirdi.
Orta Doğu'da İsrail'in, Filistin ve Gazze Şeridi'ndeki katliam saldırıları, Kuzey Avrupa'da ise Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken bir krizde Basra Körfezi'nde patlak verdi.
'İran'ın içişlerine müdahale kabul edilir'
İran Dışişleri Bakanlığı, Basra Körfezi'ndeki üç ada hakkında Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt'in yaptığı ortak açıklamaya tepi gösterdi.
İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlık Sözcüsü Nasır Kenani, konuya ilişkin, "Ebu Musa, Büyük Tunb ve Küçük Tunb'dan oluşan üç ada, İran topraklarının ayrılmaz ve ebedi bir parçasıdır ve söz konusu açıklamada veya diğer toplantılarda tekrarlanan ifadeler siyasi ve hukuki değerden yoksundur ve İran'ın içişlerine müdahale kabul edilir." ifadelerini kullandı.
Kenani, ülkesinin adalar üzerindeki egemenliğinin hiçbir zaman müzakereye açık bir konu olarak görmediğini belirtti.
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Ne olmuştu?
Kuveyt Emiri Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, dün BAE'yi ziyaret ederek bu ülkenin Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile bir araya gelmişti.
Görüşme sonrasında iki ülke tarafından yayımlanan ortak açıklamada, Basra Körfezi'ndeki üç ada hakkında BAE'nin egemenlik iddiaları vurgulanmıştı.
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