Başpiskoposu II. Yeronimos o tarihi yas günü ilan etti
Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi Batılı güçleri rahatsız etmeye devam ediyor. Atina Başpiskoposu II. Yeronimos, Ayasofya Camii'nde namazın kılınacağı 24 Temmuz'u yas günü ilan etti.
Atina Başpiskoposu II. Yeronimos'un Ayasofya Camii'nin yeniden ibadete açılacağı 24 Temmuz tarihini yas günü ilan ettiği bildirildi
Yunan Kilisesi lideri Atina Başpiskoposu II. Yeronimos'un Ayasofya Camii'nin yeniden ibadete açılacağı 24 Temmuz tarihini yas günü ilan ettiği bildirildi.
Hürriyet'ten Yorgo Kırbaki'nin haberine göre, Atina Haber Ajansı’na açıklamalarda bulunan Yunan Kilisesi lideri Atina Başpiskoposu Yeronimos, “24 Temmuz Ortodoksluk, Hıristiyanlık ve Helenizm için yas günüdür” dedi ve 1453 yılında İstanbul’un Osmanlı tarafından fethi sırasında Bizanslıların okudukları duaların o gün tüm kiliselerde okunacağını söyledi.
Atina Başpiskoposu, “dünyanın büyük ülkelerinin kendi çıkarları uğruna” Türkiye’nin kararına tepki göstermemesini de eleştirdi.