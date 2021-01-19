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Gündem Başpiskoposa tepki: İslam barış dinidir
Gündem

Başpiskoposa tepki: İslam barış dinidir

Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Ali Güldemir, Yunanistan Başpiskoposu İeronimos’un OPEN TV kanalında İslam dini ve Müslümanlar ile ilgili sarf ettiği sözleri sert bir dille kınadı.

Yeniakit Publisher
2021-01-19 08:59:00 -
Başpiskoposa tepki: İslam barış dinidir

 Yeni Akit  Ankara 

Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Ali Güldemir, Yunanistan Başpiskoposu İeronimos’un OPEN TV kanalında İslam dini ve Müslümanlar ile ilgili sarf ettiği sözleri sert bir dille kınadı. Güldemir, İeronimos’un “İslam’ın din olmadığı” ve “Müslümanların savaş yanlısı insanlar olduğu” şeklindeki sözlerine tepki göstererek, “Barış ve kardeşlik dini İslam’a ve Müslümanlara  yönelik bu saldırı dilini kınıyorum” dedi. Konuya ilişkin açıklama yapan Güldemir, şöyle devam etti:

Irkçı yaklaşımları teşvik ediyor

“Bir din adımının insanları kin ve düşmanlığa teşvik etmesi, barış ve esenlik dini olan İslam’a ve Müslümanlara iftira ve asılsız söylemlerle saldırması kabul edilemez bir durumdur. İnsanları barış ve kardeşliğe çağırması beklenen bir din adamının çatışma ve kavga ortamını teşvik edici sözleri son derece manidardır. Bu hastalıklı yaklaşımdan artık vazgeçilmelidir. Müslümanları dışlayıcı, ötekileştirici bakış açısı maalesef Müslümanların can ve mal güvenliğini tehdit eden saldırılara dönüşmektedir.”


Yeni Akit Gazetesi
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