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Başpehlivan Ali Gürbüz Başkan Böcek’e verdiği sözü tuttu

658.

07 Temmuz 2019 Pazar 20:08
Başpehlivan Ali Gürbüz Başkan Böcek’e verdiği sözü tuttu

658. tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde Antalya Büyükşehir Belediyesi adına yarışan başpehlivan Ali Gürbüz altın kemeri Antalya’ya getirdi. Finalde Orhan Okulu’yu mağlup eden Ali Gürbüz Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhitin Böcek’e kendisine ve güreş sporuna verdiği destek için teşekkür etti.


Büyük bir heyecana sahne olan 658. tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin en iddialı isimlerinden biri olan ve Antalya Büyükşehir Belediyesi adına yarışan başpehlivan Ali Gürbüz er meydanında rakiplerini tek tek yenerek finale kaldı. Finalde Ankara Büyükşehir Belediyesi adına güreşen Antalyalı Orhan Okulu ile karşı karşıya gelen Ali Gürbüz 7 yıl aradan sonra altın kemerin sahibi oldu.


Kırkpınar Yağlı Güreşlerinden kısa bir süre önce Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne transfer olan ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’i ziyaret ederek altın kemer sözü veren Ali Gürbüz sözünü tuttu. 658. tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin ilk turunda Abdullah Güngör’ü, ikinci turda Serhat Gökmeni’i, üçüncü turda İsmail Koç’u, çeyrek finalde Faruk Akkoyun’u, yarı finalde de Hamza Köseoğlu’nu yenen Ali Gürbüz finale adını yazdıran isim oldu. Finalde Ankara Büyükşehir Belediyesi adına güreşen Antalyalı rakibi Orhan Okulu’yu mağlup eden Ali Gürbüz, altın kemerin sahibi oldu.


Final sonrası “Karanlıkları aşıp da bugünlere geldim. Çok çalıştım, çok sabrettim ve Allahım bu kemeri bana nasip etti” sözleriyle duygularını dile getiren Ali Gürbüz şunları söyledi, “Burada babam Recep Gürbüz adını taşıyan tribün var. İnanıyorum oradan beni izliyor. Ona bir kemer borcum vardı, ödediğim için çok mutluyum.”



Başkan Böcek’e teşekkür etti


Ablasının cenazesi nedeniyle Kırkpınar’a gidemeyen Başkan Muhittin Böcek’e de destekleri için teşekkür eden Gürbüz, “Başkanımız yağlı güreşlere ve bizlere çok emek veriyor, bizlere bir ağabey, bir baba gibi davranıyor. Başkanımızın başı sağolsun ve kemeri Başkanımız Muhittin Böcek’e de armağan ediyorum. Başkanımız Muhittin Böcek bizlere çok destek veriyor. 3 yıl sonra yeniden bu sahalara dönmek benim yaşadığım sakatlıkları, talihsizlikleri yaşayıp kemer almak gerçekten çok zor” dedi.

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Haber Tarihi: 07 Temmuz 2019 Pazar 20:08
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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