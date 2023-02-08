Başörtüsünü çıkaran Elif Çakır'dan skandal! Mideniz bulanacak
Ahmet Davutoğlu'nun tek bir emriyle oraya buraya saldıran Elif Çakır, aldığı talimatla yine harekete geçti. Türkiye'nin ortak acısı üzerinden rant devşirmeye çalışan Çakır, AK Parti Hükümeti'ne akıl almaz ithamlarda bulundu.
Ahmet Davutoğlu'nun tek bir emriyle oraya buraya saldıran Elif Çakır, aldığı talimatla yine harekete geçti. Türkiye'nin ortak acısı üzerinden rant devşirmeye çalışan Çakır, AK Parti Hükümeti'ne akıl almaz ithamlarda bulundu. Yazdıklarına kendisinin de inanmadığı her cümlesinden belli olan Çakır, Karar gazetesindeki köşesinde özetle şu herzeleri yumurtladı:
"(…) Bu kadar insanımızı Ankara’nın tedbirsizliği, kötü yönetimi öldürdü.
(…) Evet 7.7 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Maraş ama bunca can kaybının sebebi, 7.7 büyüklüğündeki depremin felakete dönüşmesinin merkez üssü Ankara’dır.
Kötü yönetim sebep Maraş, Hatay, Adıyaman, Antep neticedir. (...)"