Başörtüsünü çıkaran Elif Çakır’dan bomba itiraf! Öyle bir şey söyledi ki...

Ahmet Davutoğlu’nun basın bülteni hüviyetindeki Karar gazetesinde kalem oynatan Elif Çakır, seçimlerin ardından, “patronunun” da içinde bulunduğu Millet İttifakı'nın dağıldığını belirterek, "Seçim yenilgisi hepsini bir tarafa savurmuş durumda, ne yapacaklarını ne edeceklerini bilmeyen bir görüntü var. Ana muhalefet partisi CHP ise kendi iç kavgasına dalmış durumda. CHP’de üç haftadır ‘değişim’ sloganı üzerinden Kemal Kılıçdaroğlu’nun liderliği tartışılıyor" itirafında bulundu.

Seçmenin tepkisinin odağında sadece CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun olduğunu kaydeden Çakır, "Böyle giderse, CHP, 2019 seçimlerinde AK Parti'den aldığı İstanbul’u, Ankara’yı ve diğer büyükşehir belediyelerini AK Parti’ye geri verecek" dedi.



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