Başörtüsünü çıkaran Elif Çakır sonunda bunu da dedi! Sende hiç mi utanma yok?

Dün Tayyip Erdoğan’ı cansiperane savunan, ancak bugün aynı Erdoğan için hakarete varan ifadeler kullanan Karar gazetesi yazarı Elif Çakır, Sinan Oğan’ın Erdoğan’a destek kararını eleştirdi.

Ahmet Davutoğlu’nun yayın organı Karar gazetesinde kalem oynatan ve Türkiye’de “ilke”den bahsedecek son kişilerden biri olan Çakır, Oğan'ın cumhurbaşkanı seçimi ikinci turunda Erdoğan'ı desteklemesinin kendisi için sürpriz olmadığını belirterek, “Sinan Oğan kendisiyle çelişen, dün kara dediğine bugün ak diyerek saf değiştiren ne ilk ne de son siyasetçi olacak bu ülkede. İlke, prensip, ahlak, etik de karın doyurmuyor, makam mevki getirmiyor ki değil mi ama!" ifadelerini kullandı.



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