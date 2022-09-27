Başörtüsü savunuculuğu da hikayeymiş! Hüda Kaya'dan 28 Şubat yasakçılarına jest

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Başörtüsüyle girdiği HDP'de muhafazakarların oyuna göz diken HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, 28 Şubat davasındaki şikayetinden çekileceğini duyurarak darbeci paşalara tahliye istedi.

HDP'li Hüda Kaya, Gazete Duvar'da kaleme aldığı yazısında başörtülü kadınların haklı mücadelesine gölge düşürecek değerlendirmelerde bulunarak 28 Şubat davasında adil bir yargılama olmadığını ileri sürdü.

Darbeci askerlerin cezaevinde bulunmalarına tepki gösterdi

Başörtülülerin eğitim haklarını ellerinden alan 28 Şubat'ın baş mimarları darbeci askerlerin cezaevinde bulunmasını yadırgayan Kaya, “Hepimizin bildiği üzere yaşları yetmiş beş ila doksan bir arasında değişen, hasta ve ağır hasta olan paşalar cezaevlerinde tutuluyor. Ben ve ailem, yüzlerce yurttaşımız gibi 28 Şubat davasına müdahil olmuştuk. 28 Şubat sürecini, mücadelemizle ve bedelleriyle en derinden yaşayan bir aileyiz. Bugün 28 Şubat üzerinden kendine siyasi çıkar devşiren, yargı sopasını elinde tutan iktidar çevrelerinden kimsenin meydanlarda ödenen bedellerin yanından geçemeyeceğini kamuoyu takdir edecektir.” diyerek hükümeti hedef aldı.

Darbecilerin yargılanması üzerinden hükümeti hedef aldı

28 Şubat yasakçılarını adeta mağdur gibi göstererek Müslümanların itibarını zedeleyecek söylemlerde bulunan Kaya şu ifadeleri kullandı:

Bu paşalar dönemin estiği estik astığı astık despotik pratiklerin mimarıydılar. Yargı merci değilim. Pişman olmuşlar mıdır bugün, emin değilim. 2015’te bir tv kanalında Veyis Ateş’in programında Çetin Doğan ile birlikte 28 Şubat’ı tartıştığımızda gururla yaptıklarına sahip çıkıyordu.

O dönemleri çoğumuz hatırlıyoruz ve biliyoruz. Siyasete, medyaya, yargıya nasıl brifinglerle ayar verildiğini, ikna odalarından ülkeye şekil verildiğini, bizlere yaşatılanları bir an bile unutmadık, unutamayız da. Ancak kim olursa olsun hakkı hukuku adaleti istemek ve savunmak zorundayız. Hem de bunu ilk önce ‘bizden olmayanlar’ için yapmalıyız. Her mahalle ‘ötekisi’ için, karşı mahalle için, yeri gelince dünün haksız-zalim olanı için de olsa, bugün hakkı müdafaa etmelidir. Karşı mahalleliye bu konularda pozitif ayrımcı olmalıdır. Özellikle kamplaşmanın, ayrışmanın iktidarın bir silahı olarak kullanıldığı şu günlerde kim olduğuna, partisinin ne olduğuna, bizimle ilgili ne düşündüğüne bakmadan hakkı söylemek durumundayız.

28 Şubat davasından çekiliyor

28 Şubat mağdurları tarafından memnuniyetle karşılanan yargılamanın 'adil' olmadığını savunan Kaya, "Maalesef ülkemizde pek çok davada olduğu gibi 28 Şubat davasında da adil bir yargılama olduğunu düşünmüyorum. Paşaların adil yargılanmadıkları ve siyasi hesaplarla tutuldukları ortada. Siyasi çıkar ve yapay intikam tiyatrosuna dönüşen 28 Şubat davasındaki şikâyetimden / müdahilliğimden çekiliyorum." şeklinde konuşarak davadan çekildiğini duyurdu.

Darbeci paşalara tahliye istedi

Kaya, yazısında daha da ileri giderek, millete zulmeden paşaların cezaevinden çıkmaları gerektiğini savunup şöyle dedi:

Paşaların da, ağır hasta ve yaşlı tüm mahpusların da bir tabut daha çıkmadan hemen bırakılmaları gerektiğini, aksi halde olası ölümlerin cinayet olacağını bir kez daha ifade etmek istiyorum."